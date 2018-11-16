Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по уровню вовлеченности сотрудников

Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по мнению сотрудников — таковы результаты исследования международной консалтинговой компании KFHG. В опросе приняли участие 50 российских компаний. При этом Tele2 оказалась единственным представителем телеком-индустрии, который получил награду за высокий уровень вовлеченности персонала. Показатель демонстрирует готовность сотрудников выполнять работу как можно лучше и чувствовать личную ответственность за результат.

Награда Korn Ferry 2018 Employee Engagement Award вручается по итогам масштабного исследования вовлеченности: KFHG провела опрос среди 3,7 миллиона сотрудников в 530 компаниях в более чем 60 странах по всему миру. Награду получили 52 компании из 47 стран. У победителей оказался наибольший процент сотрудников, которые согласились с двумя утверждениями: «Я горжусь тем, что работаю в компании» и «Я бы рекомендовал компанию как хорошее место работы».

Tele2 системно реализует комплекс мероприятий по повышению индекса вовлеченности и его поддержке в период важных корпоративных преобразований. По итогам исследования KFHG 2017 года, индекс вовлеченности сотрудников оператора составил 80%. Это оказалось на 11 п. п. выше среднероссийского показателя и на 7 п. п. лучше уровня мировых компаний, в том числе из телеком-отрасли. По итогам исследования рекомендовать Tele2 как работодателя были готовы 88% сотрудников — по данному показателю оператор опередил даже успешные мировые компании. О том, что гордятся работой в компании, заявили 90% специалистов Tele2 — это на 6 п. п. выше уровня сильных мировых игроков.

Елена Иванова,

директор по работе с персоналом Tele2: