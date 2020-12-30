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Tele2 вспоминает о лучших моментах 2020 года

Tele2 составила рейтинг самых масштабных проектов 2020 года. Сотрудники Tele2 строили базовые станции, открывали цифровые салоны, запускали новые каналы продаж, помогали клиентам и мечтали об окончании пандемии.

Лучшие моменты 2020 года.
Лучшие моменты 2020 года.
Архив компании Tele2.

За год компания расширила покрытие 4G в сибирских регионах — от Омска до Кызыла, разместив на всех базовых станциях с оптическими каналами связи оборудование стандарта 4G. Сеть четвертого поколения сейчас покрывает территорию, на которой проживает более 13 млн сибиряков. Быстрый мобильный интернет оператора есть и на горе Мустаг в Шерегеше, и в перегонах новосибирского метро.

Лучшие моменты 2020 года.
Лучшие моменты 2020 года.
Архив компании Tele2.

Самым ожидаемым проектом года стал запуск собственной сети связи в Республике Алтай. 27 августа 2020 года компания Tele2 открыла салоны связи и предложила клиентам выгодные тарифы и быстрый мобильный интернет. Сеть работает в стандартах 2G/4G и охватывает территорию, на которой сконцентрировано более 80% туристического трафика в республике.

Лучшие моменты 2020 года.
Лучшие моменты 2020 года.
Архив компании Tele2.

Во время самоизоляции компания сохранила работоспособность розничной сети и предложила клиентам новые способы подключения. Теперь SIM-карту из интернет-магазина можно заказать с «Яндекс.Такси». Ее доставят в течение двух часов.

В «Доме по другим правилам» оператор познакомил тысячи пользователей со всей страны с Сибирью. В прямом эфире прошли две большие экскурсии — по новосибирскому Академгородку и по проспекту Мира в Красноярске. Гости «Дома по другим правилам» готовили с поварами новосибирской сети ресторанов Beerman и смешивали коктейли с бартендерами красноярского The Welcome Bar и новосибирского Friends. А осенью компания Tele2 совместно с Фондом культурных инициатив «Спарта» провела с помощью быстрого интернета три прямых эфира, посвященных зданиям и сооружениям Новосибирска в стиле конструктивизма. Трансляции посмотрели более полумиллиона пользователей социальных сетей.

Лучшие моменты 2020 года.
Лучшие моменты 2020 года.
Архив компании Tele2.

В Новосибирске и Красноярске Tele2 запустила «Кинопарковки», на которых абсолютно бесплатно показала гостям десятки фильмов. Практически на каждом сеансе все парковочные места в автокинотеатрах были заняты. Фильмы транслировались через быстрый 4G-интернет, чтобы зрители могли лично убедиться в качестве связи. В сентябре Tele2 стала партнером благотворительного забега в красноярском аэропорту и организовала прямую трансляцию через 4G-интернет прямо с летного поля, чтобы болельщики смогли увидеть и поддержать любителей бега.

Лучшие моменты 2020 года.
Лучшие моменты 2020 года.
Архив компании Tele2.

В Омске, Новосибирске, Кемерово и Красноярске оператор поздравлял клиентов с понедельниками, предлагая бесплатный кофе, закуску или скидку на поездку в такси. Во всех регионах присутствия Tele2 на протяжении всего года привлекала локальных партнеров, готовых предложить клиентам оператора скидки и бонусы в рамках программы лояльности «Больше». Наибольшей популярностью пользовались акции с местными ресторанами — красноярским Mike&Molly, новосибирским «МЯСОROOB» и другими.

Лучшие моменты 2020 года.
Лучшие моменты 2020 года.
Архив компании Tele2.

Делая все это, более четырехсот сотрудников макрорегиона Сибирь надеялись на скорейшее возвращение к привычной жизни и старались поддержать сибирских клиентов оператора.

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