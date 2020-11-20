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Tele2 запускает «Безлимит на TikTok»

Tele2 обнуляет трафик в TikTok. Теперь абоненты пакетных тарифных планов смогут пользоваться социальной сетью, не расходуя включенный интернет-трафик.

Tele2 запускает «Безлимит на TikTok».
Tele2 запускает «Безлимит на TikTok».
Архив компании Tele2.

Tele2 поддерживает стиль жизни своих абонентов и продолжает предлагать выгодные и актуальные продукты и сервисы. Опция «Безлимит на TikTok» доступна на большинстве пакетных тарифных планов. Подключить услугу абоненты могут самостоятельно за дополнительную плату. На тарифе «Мой онлайн+» во всех регионах присутствия оператора опция уже включена в пакет — ее не нужно оплачивать отдельно. С ее подробным описанием и стоимостью можно ознакомиться на сайте.

Олег Решетин,
директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

— Наши клиенты активно используют социальные сети и мессенджеры. Tele2 следит за трендами, появлением новых площадок и за тем, как они набирают популярность. TikTok притягивает множество пользователей разных возрастов, поэтому мы запустили безлимит на эту социальную сеть. Tele2 поддерживает интересы своих абонентов и стремится предлагать им актуальные сервисы и услуги.

Оператор напоминает, что в тарифные планы включен безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, «ТамТам» и социальным сетям Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники». С помощью настройки тарифного плана абоненты могут самостоятельно выбрать и добавить в пакет безлимит на Telegram и YouTube, сервис «Wink Трансформер» и другие полезные опции.

Также в рамках тарифных планов линейки «Мой Tele2» в пакет включен ряд бесплатных преимуществ. Не использованные в текущем месяце остатки минут и гигабайтов переносятся на следующий расчетный период. Кроме того, клиент может купить или продать минуты и гигабайты на площадке «Маркет Tele2». Абоненты оператора также могут делиться интернет-трафиком с любым другим абонентом в России, подключившим пакетный тариф Tele2. Кроме того, в поездках по стране клиент использует свой текущий тариф без доплат. На линейке «Мой Tele2» действует защита от нежелательных подписок.

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