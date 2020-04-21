Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси»

Tele2 расширяет возможности доставки SIM-карт из интернет-магазина Tele2 с помощью водителей, выполняющих заказы «Яндекс.Такси». На фоне мер по предотвращению распространения инфекции резко выросло число интернет-заказов SIM-карт Tele2. Чтобы обеспечить быструю и безопасную доставку заказов из своего интернет-магазина, Tele2 заручилась поддержкой сервиса «Яндекс.Такси». В дневные часы время от оформления заказа до передачи клиенту сравнимо с продолжительностью средней поездки на такси. Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения.

В условиях роста онлайн-заказов Tele2 важно сохранить качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки. Оператор предоставляет клиентам возможность получить новую SIM-карту без долгого ожидания доставки или визита в точку самовывоза. Новым способом доставки заказов из интернет-магазина Tele2 стал сервис «Яндекс.Такси».

Михаил Голубев,

директор по электронной коммерции Tele2:

Водители, сотрудничающие с сервисом «Яндекс.Такси», доставят SIM-карты клиентам в Москве и Московской области, Томске, а также в ряде городов Иркутской области и Красноярского края. В течение 1−2 недель новая услуга доставки станет доступна более чем в 300 городах страны. Мы благодарны нашим коллегам из «Яндекса» за то, что поддержали нас практически круглосуточной работой, в том числе и в выходные. В итоге столь масштабный проект запускается буквально за считанные дни.

После оформления заказа «Яндекс.Такси» получает от Tele2 два адреса — координаты ближайшего салона, где водитель может забрать карту, и адрес клиента для доставки. Автомобили, на которых выполняются заказы, проходят частую дезинфекцию, водители пользуются масками и антисептиком. От водителя клиент получает SIM-карту и инструкцию для ее активации, весь процесс передачи при этом занимает меньше минуты. Таким образом, партнеры поощряют соблюдение абонентами режима самоизоляции, а строгое соблюдение мер предосторожности при доставке карт препятствует распространению инфекции.

Ранее водители, принимающие заказы через «Яндекс.Такси», также подключились к организации доставки товаров первой необходимости из сети магазинов «ВкусВилл», «Леруа Мерлен» и «Детский мир».

Игорь Майстренко,

директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:

Из-за пандемии цифровизация проходит ускоренными темпами: новая реальность подтолкнула компании к перестройке обычных бизнес-процессов, клиентов — к переводу рутинных действий в дистанционный или онлайн-формат. Если раньше абонент мог свободно зайти за SIM-картой в салон по дороге с работы домой, то теперь он обращается к цифровому каналу. Онлайн-площадки продаж органично развивались и прежде, но в условиях карантина стали жизненной необходимостью как для клиента, так и для бизнеса. В трудных условиях обладатели развитых экосистем, в их числе Tele2, могут свободно компенсировать потери в одних каналах за счет развития других. Мы успешно делаем это в том числе за счет партнерства с одним из лидеров рынка такси. Совместный проект позволяет нам, с одной стороны, позаботиться о безопасности клиентов и предложить им новый сценарий доставки, с другой — сохранить высокое качество сервисов и усилить фокус на онлайн-подключениях.

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