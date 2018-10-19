Tele2 запускает новые базовые станции в Алтайском крае

С начала года в Алтайском крае запущено более ста пятидесяти базовых станций третьего и четвертого поколения. Большая часть новых базовых станций построена для увеличения емкости сети в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Новоалтайске, Заринске и Алейске.
Расширение сети велось также в небольших поселках и селах, популярных туристических зонах — Белокурихе, Яровом, Ае и на территории «Бирюзовой Катуни», а также на участках автомобильных дорог Барнаул — Бийск, Барнаул — Рубцовск и Барнаул — Новосибирск.
В 37 населенных пунктах, где уже работала сеть 3G, появился высокоскоростной мобильный интернет 4G. В их числе Зудилово, Черемное, Тальменка, Повалиха, Соколово. Сеть LTE также была запущена в курортных зонах региона — Яровом и Белокурихе. Кроме того, оператор существенно расширил покрытие 4G в крупнейших городах края. Базовые станции 3G были смонтированы и запущены в Сростках, Прутском, Шадрино, Верх-Обском, Шипуново. Услуги сейчас 3G доступны 67% населения края, а высокоскоростной интернет 4G — 59% населения.
Евгений Брызгалов,
технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае:
Мы расширяем покрытие 3G и 4G для удовлетворения растущих потребностей наших клиентов в скоростном мобильном интернете. Всего за год трафик в нашей сети в Алтайском крае вырос в два раза. Именно поэтому мы ведем активное строительство сети и стремимся запускать быстрый мобильный интернет Tele2 не только в городах и районных центрах, но и в малых населенных пунктах края.