Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 октября 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Потребитель
37

Tele2 запускает новые базовые станции в Алтайском крае

Tele2 с начала года увеличила емкость сетей 3G и 4G в 37 населенных пунктах Алтайского края. Еще в девяти технические специалисты смонтировали новое оборудование, обеспечив жителям доступ к скоростному мобильному интернету.

Станция.
Станция.
Источник: архив компании Tele2

С начала года в Алтайском крае запущено более ста пятидесяти базовых станций третьего и четвертого поколения. Большая часть новых базовых станций построена для увеличения емкости сети в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Новоалтайске, Заринске и Алейске.

Расширение сети велось также в небольших поселках и селах, популярных туристических зонах — Белокурихе, Яровом, Ае и на территории «Бирюзовой Катуни», а также на участках автомобильных дорог Барнаул — Бийск, Барнаул — Рубцовск и Барнаул — Новосибирск.

В 37 населенных пунктах, где уже работала сеть 3G, появился высокоскоростной мобильный интернет 4G. В их числе Зудилово, Черемное, Тальменка, Повалиха, Соколово. Сеть LTE также была запущена в курортных зонах региона — Яровом и Белокурихе. Кроме того, оператор существенно расширил покрытие 4G в крупнейших городах края. Базовые станции 3G были смонтированы и запущены в Сростках, Прутском, Шадрино, Верх-Обском, Шипуново. Услуги сейчас 3G доступны 67% населения края, а высокоскоростной интернет 4G — 59% населения.

Евгений Брызгалов,
технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае:

Мы расширяем покрытие 3G и 4G для удовлетворения растущих потребностей наших клиентов в скоростном мобильном интернете. Всего за год трафик в нашей сети в Алтайском крае вырос в два раза. Именно поэтому мы ведем активное строительство сети и стремимся запускать быстрый мобильный интернет Tele2 не только в городах и районных центрах, но и в малых населенных пунктах края.

  • Новости телекома

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка