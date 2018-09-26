Tele2 запускает полную линейку популярных платежных сервисов.

Tele2 первая на российском телеком-рынке реализовала всю линейку популярных способов пополнения баланса. Теперь клиенты компании могут оплачивать услуги связи с помощью Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay.

Сервис. Иллюстрация: архив компании Tele2

Пользователи мобильных устройств на операционной системе Android могут пополнять мобильный счет с помощью Samsung Pay и Google Pay на сайте Tele2. Достаточно со смартфона зайти на страницу topup.tele2.ru и выбрать оплату через соответствующие сервисы.

Ранее такую возможность получили клиенты, которые совершали платежи благодаря технологии Apple Pay.

В скором времени Tele2 внедрит прием платежей с помощью Samsung Pay и Google Pay в личном кабинете и приложении «Мой Tele2».

Клиенты Tele2 все чаще выбирают сервис бесконтактной оплаты для пополнения мобильного счета. С июля 2017-го по сентябрь 2018 года абоненты оператора совершили через Apple Pay более 500 тыс. транзакций.



Игорь Майстренко,

директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2: