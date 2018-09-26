Tele2 запускает полную линейку популярных платежных сервисов.

Ранее такую возможность получили клиенты, которые совершали платежи благодаря технологии Apple Pay.
В скором времени Tele2 внедрит прием платежей с помощью Samsung Pay и Google Pay в личном кабинете и приложении «Мой Tele2».
Клиенты Tele2 все чаще выбирают сервис бесконтактной оплаты для пополнения мобильного счета. С июля 2017-го по сентябрь 2018 года абоненты оператора совершили через Apple Pay более 500 тыс. транзакций.
Игорь Майстренко,
директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:
Сегодня проникновение смартфонов в сети Tele2 составляет 65% от всех зарегистрированных устройств. Это указывает на большой потенциал сервисов бесконтактной оплаты как способа пополнить баланс телефона. Итоги работы технологии Apple Pay подтверждают востребованность услуги. Так, в сентябре доля пополнений баланса с ее помощью составила 10,5% от общего оборота платежей на сайте Tele2. Сейчас мы запускаем еще два удобных сервиса, и теперь нашим клиентам доступны все популярные инструменты бесконтактной оплаты. Это позволит пользователям смартфонов совершать безопасные мобильные платежи без ввода данных банковских карт и паролей.