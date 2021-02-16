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Tele2 запустила новый формат АТС для бизнес-абонентов по всей России

Tele2 расширила действие услуги «Корпоративная АТС 2.0». Ранее сервис был доступен бизнес-абонентам в столице, а теперь его можно подключить во всех регионах присутствия оператора. Компания перезагрузила облачное решение и расширила функционал. Сервис позволит быстро организовать корпоративную голосовую связь, посмотреть статистику по звонкам, а также объединить сотрудников, работающих удаленно, без затрат на оборудование и IT-специалистов.

Tele2 расширила действие услуги «Корпоративная АТС 2.0».
Tele2 расширила действие услуги «Корпоративная АТС 2.0».
Фото предоставлено Tele2.

«Корпоративная АТС 2.0» позволит настроить и проконтролировать бизнес-процессы, в том числе в условиях работы вне офиса из любой точки России. Также обновленный функционал открывает доступ к статистике по каждому звонку с возможностью его анализа и добавляет номера любых операторов сотовой связи для переадресации вызовов, поступивших на многоканальный номер телефона.

Новое решение поможет сохранить эффективность сотрудников, в том числе в условиях удаленной работы, и сократить расходы на обслуживание телефонии. Каждому пользователю «Корпоративной АТС 2.0» доступен удобный интерфейс с полным управлением и детальной статистикой в личном кабинете. Теперь сотрудники всегда будут оставаться на связи благодаря возможности организации совместной аудиоконференции, одновременного приема звонков на многоканальные номера и опции голосовой почты.

«Корпоративная АТС 2.0» доступна для подключения на всех бизнес-тарифах оператора. При активации услуги клиенты могут бесплатно пользоваться сервисом в течение недели. Если компания довольна качеством телефонии, она может внести плату и продолжить пользоваться АТС. Подробнее об услуге — на сайте.

Мария Чинкова,
директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

— Наша цель — предложить различные инструменты, которые помогут бизнесу не только сохранить и приумножить клиентскую базу, но и нарастить прибыль за счет сокращения затрат. «Корпоративная АТС 2.0» позволит сделать процессы более гибкими и адаптировать их в случае необходимости под разные режимы работы как в офисе, так и при удаленном формате. Настройка АТС займет минимальное количество времени, и клиентам не придется покупать дополнительное оборудование для установки. Так мы в максимально сжатые сроки объединяем сотрудников в единую корпоративную телефонную сеть при сохранении действующей логики обработки входящих вызовов.

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