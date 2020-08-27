Tele2 запустила сеть на Алтае

Tele2 начала оказывать услуги голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета в Республике Алтай. Общее число регионов присутствия Tele2 в России достигло 68. Своим клиентам Tele2 предлагает быстрый мобильный интернет, выгодные тарифные планы и качественный клиентский сервис.

Tele2 построила современную сеть в туристическом кластере Республики Алтай менее чем за девять месяцев. Оператор обеспечил голосовой связью и быстрым интернетом территорию, на которой сконцентрировано более 80% туристического потока в республике. Высокоскоростной мобильный интернет доступен жителям Горно-Алтайска, Маймы, Чемала, Артыбаша и других населенных пунктов.

Оператор также обеспечил практически полное покрытие 4G на участке автомобильной дороги от Бийска (Алтайский край) до Горно-Алтайска и на второй по значимости транспортной артерии региона — Чемальском тракте. В рамках запуска сети в туристическом кластере Tele2 увеличила емкость и расширила покрытие сети 4G на граничащих с республикой курортных территориях Алтайского края — в районе озера Ая и в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь».

Республика Алтай Фото из архива Tele2

Tele2 оказывает услуги связи на территории республики в стандартах 4G и 2G. Частотный портфель оператора в регионе позволяет в реальных условиях обеспечивать не только устойчивую голосовую связь в горной местности, но и скорости 100 Мбит/c на территории покрытия сети.

После официального запуска коммерческих операций в регионе Tele2 продолжит расширять покрытие и увеличивать емкость сети. Это позволит поддерживать высокое качество услуг связи для жителей республики и постоянно растущего числа клиентов Tele2 из других регионов, отдыхающих в Горном Алтае.

Сергей Эмдин,

генеральный директор Tele2:

Недавно Tele2 подтвердила статус самого быстрорастущего оператора в мире. Такая динамика предполагает не только успешную работу в действующих регионах, но и выход на новые рынки, где компания неизменно предлагает клиентам инновационные продукты, высокое качество услуг и доступные цены. В 2019 году мы добавили на карту Tele2 два региона — появление нового оператора в Ярославле и Иванове стало там сенсацией. Клиенты сразу откликнулись на позиционирование, уникальный честный продукт, подходы в маркетинге и персонализированный сервис Tele2. Мы хотим повторить этот успех. С запуском сети в Республике Алтай оператор закрывает последний регион Сибири, где не было Tele2. Это по-настоящему умная сеть, которая построена с учетом реальных потребностей пользователей в связи в самых сложных локациях. Мы рассчитываем, что запуск не только сделает комфортным обслуживание для клиентов Tele2 из других регионов, но и привлечет местных жителей — теперь они смогут опробовать услуги оператора с самым высоким показателем NPS в отрасли.

Республика Алтай Фото из архива Tele2

Дмитрий Кромский,

директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

Мы отказались от традиционной для телеком-рынка практики строить в регионе полномасштабную сеть и только после этого предоставлять доступ к ней для наших клиентов. После получения разрешения на запуск каждой новой базовой станции мы сразу выводили ее в эфир и предоставляли клиентам доступ к ее ресурсам. Сейчас мы фиксируем около 10 000 уникальных пользователей в нашей сети каждый день. В основном это гости республики, приехавшие провести отпуск в горах. Благодаря такому решению мы получили возможность провести тест сети в реальном рабочем режиме, точно настроить каждую базовую станцию и к открытию салонов в республике получить отлично работающую сеть. Уверен, скоростным мобильным интернетом будет приятно пользоваться не только туристам, но и нашим алтайским клиентам.

Роман Князев,

директор филиала Tele2 в Республике Алтай и Алтайском крае:

При разработке тарифов для Республики Алтай мы следовали тем же принципам, что и в других регионах России. Это оптимальное соотношение цены и качества услуг, прозрачность расходов и качественное абонентское обслуживание. Наши клиенты в республике могут убедиться в этом на деле: оформив SIM-карту на одной из промостоек Tele2 или в салоне связи, каждый житель региона может использовать связь и интернет на тарифе «Мой онлайн» абсолютно бесплатно в течение двух недель. Понимая специфику региона, мы старались сделать наши SIM-карты такими же доступными, как товары повседневного спроса. Нашу SIM-карту можно просто взять с полки и активировать самостоятельно.

Тарифы линейки «Мой Tele2» включают простые и удобные сервисы. Это прежде всего перенос неизрасходованных пакетных услуг на следующий месяц — сервис теперь доступен и новым абонентам при переходе от другого оператора. Клиенты могут также делиться гигабайтами друг с другом, а при нулевом или отрицательном балансе — пользоваться WhatsApp и сервисами навигации «Яндекс». Абонентам открыт безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам и безроуминговые условия в поездках по стране. Выгодная особенность для любителей телефонных разговоров: звонки на номера Tele2 по всей России бесплатны и не уменьшают пакеты минут.