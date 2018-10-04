Tele2 запустила тариф с безлимитным интернетом

Tele2 запускает новый тарифный план «Мой безлимит» во всех регионах присутствия. Он ориентирован на тех абонентов, которые регулярно потребляют больший объем трафика, чем предлагает текущая тарифная линейка оператора. Помимо безлимитного интернета и неограниченных звонков на Tele2 России, тариф включает пакет минут для звонков по всей стране и SMS.

В Алтайском крае пользователи безлимитного интернета за 450 рублей в месяц получают пакет из 500 минут и 50 SMS. Клиентам также доступны неограниченные звонки в сети Tele2 по всей России, которые не расходуют основной пакет минут. В поездках по стране к тарифу применяются условия домашнего региона: входящие звонки бесплатны, исходящие на Tele2 России безлимитны, а вызовы на остальные номера расходуют минуты из пакета. Интернет остается безлимитным за пределами домашнего региона.

У абонентов тарифа «Мой безлимит» есть «SOS-пакет», который сохраняет клиентам доступ к самым важным услугам даже при нулевом балансе счета. В этой ситуации абоненты могут по-прежнему пользоваться мессенджером WhatsApp и навигационными приложениями «Яндекс». «SOS-пакет» подключается бесплатно и автоматически, если на счете клиента недостаточно средств для списания абонентской платы за тариф.

Подробнее о тарифе «Мой безлимит» на tele2.ru.

Олег Решетин,

директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

Мы внимательно следили за развитием ситуации на рынке после возврата конкурентов к практике безлимитных тарифов. Большинство наших клиентов удовлетворены соотношением цены и наполнения текущих пакетных предложений от Tele2, а также дополнительными преимуществами оператора. «Мой безлимит» — развитие нашей линейки для того сегмента наших абонентов, которым на регулярной основе требуется очень большой объем передачи данных.

Ранее Tele2 запустила во всех регионах присутствия обновленную тарифную линейку «Мой Tele2», которая имеет ряд важных и понятных для абонентов особенностей: включает три сбалансированных тарифа — «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+", в которые можно самостоятельно добавить необходимое количество минут и интернет-трафика, исходя из личных потребностей.

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