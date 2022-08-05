5 августа
﻿
Потребитель

Tele2 запустила услугу для выгодных звонков в страны ближнего зарубежья

Tele2 предлагает клиентам новую услугу для звонков в страны СНГ, Грузию, Южную Осетию и Абхазию на выгодных условиях. Она позволяет экономить в среднем 10−30 рублей на минуте разговора в зависимости от направления.

Tele2 запустила услугу для выгодных звонков в страны ближнего зарубежья.
Tele2 запустила услугу для выгодных звонков в страны ближнего зарубежья.
Фото: пресс-служба Tele2

С новой услугой «Ближнее зарубежье» абоненты Tele2 смогут звонить в Узбекистан и Южную Осетию по цене 5 рублей за минуту разговора, в Казахстан и Таджикистан — 10 рублей, в Туркменистан — 15 рублей, в Абхазию, Азербайджан и Грузию — 20 рублей. При этом абонентская плата за пользование услугой составит 100 рублей в месяц.

Услуга доступна на открытых для подключения тарифах линейки «Мой Tele2», а также пользователям тарифов Premium, Black, «Игровой», «Классический», «Классический (посекундный)», «Мой бизнес S», «Мой бизнес M» и «Мой бизнес L». Подключить новую услугу можно в мобильном приложении оператора или с помощью команд: *155*588*1# (для физических лиц) *155*589*1# (для корпоративных клиентов).

В компании уверены, что новая опция будет востребована клиентами, которые часто звонят в страны СНГ. По оценкам оператора, наиболее популярные направления по количеству звонящих в эти страны клиентов и продолжительности разговоров — Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. Благодаря новой услуге пользователи Tele2 смогут чаще звонить родственникам, друзьям и партнерам, которые находятся в странах ближнего зарубежья.

С подробным описанием услуги «Ближнее зарубежье» можно ознакомиться на сайте.

  • Новости телекома
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость