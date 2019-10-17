Tele2 завершила создание экосистемы онлайн-обучения.

Tele2 подводит итоги развития онлайн-обучения в компании. Компания создала развитую экосистему digital-обучения. Она включает лучшие онлайн-курсы от мировых университетов, игровое мобильное приложение, интерактивную образовательную платформу и лекции от профессионалов рынка.

После завершения масштабного проекта федерализации Tele2 сфокусировалась на онлайн-обучении, считая его более эффективной системой по сравнению с корпоративным университетом. Онлайн-формат позволяет вовлекать сотрудников в развитие программ, быстро интегрировать лучшие решения в компании и делать обучение частью повседневной жизни профессионалов Tele2. Компания создала экосистему онлайн-обучения, где каждый сотрудник может выбрать интересный для него формат, сочетать различные курсы и получать навыки и знания на самые актуальные темы.

Внутренняя обучающая платформа Level Up — первый базовый элемент в образовательной экосистеме Tele2. Платформу активно используют 74% сотрудников. Level Up содержит 50 онлайн-курсов, позволяющих совершенствовать такие навыки, как эмоциональный интеллект, системное мышление или делегирование полномочий. В соответствии с трендом на геймификацию платформа предлагает сотрудникам принять участие в виртуальных дуэлях, заработать баллы и поднять индивидуальный рейтинг.

Еще одна составляющая экосистемы обучения Tele2 — партнерство с ведущей образовательной платформой Coursera. Tele2 стала второй компанией на российском рынке, начавшей сотрудничать с Coursera. Платформа позволяет сотрудникам пройти тренинги в ведущих мировых университетах онлайн. По итогам интервью с топ-менеджерами компании Tele2 определила ряд профессиональных отраслей — компетенций будущего — и составила каталог из 40 курсов. Он охватывает самые актуальные темы — аналитику big data, машинное обучение, искусственный интеллект, дизайн-мышление, технологии маркетинга.

Tele2 сочетает digital-форматы обучения с онлайн-лекциями. Работая в 67 регионах России, компания вовлекает в обучающие сессии сотрудников из других филиалов и подключает их к вебинарам. Tele2 делает фокус на компетенциях будущего и приглашает экспертов по темам «Искусственный интеллект», «VR-технологии», «Психология эмоций», «Нейропластичность».

Настоящим прорывом в системе онлайн-обучения Tele2 стала платформа Skill Cup, которая позволяет учиться в любом месте и в любое время. Мобильное приложение создано по принципу социальной сети и использует микромодульный формат: содержание представлено в виде интерактивных карточек. Примерно 64% сотрудников являются активными пользователями и контент-редакторами платформы. Любое подразделение может быстро создавать свои модули — всего сотрудники компании разработали 229 курсов. Обучение в Skill Cup предполагает освоение нового материала в формате тематических тренировок. В среднем на одну тренировку требуется 7 минут.

Совершенствование онлайн-обучения в Tele2 напрямую влияет на HR-метрики компании. За время развития экосистемы удовлетворенность обучением увеличилась в 2015—2018 гг. на 14 п. п. — с 64% до 78%. Аналогичную динамику продемонстрировал показатель внутреннего роста, который увеличился за этот период с 51% до 65%. По итогам исследований Korn Ferry и Aon Hewitt, показатель вовлеченности персонала за 2015−2018 гг. повысился на 8 п. п., до 81%.

Развитие экосистемы образовательных программ повышает уровень квалификации и эффективность специалистов компании, что напрямую коррелирует с бизнес-показателями Tele2. По итогам первого полугодия 2019 года выручка на одного сотрудника Tele2 увеличилась на 6,5% год к году.

Елена Иванова,

директор по работе с персоналом Tele2: