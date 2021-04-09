«Телецкий» стал самым популярным местом зимнего отдыха в Республике Алтай

МТС составила рейтинг самых популярных мест отдыха в Горном Алтае, проанализировав обезличенный мобильный трафик в период зимнего туристического сезона 2020−2021 года. В период с 1 декабря по 31 марта интернет-трафик в республике увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Горнолыжные курорты и базы отдыха Горного Алтая из-за действия ограничений были более загружены, чем в предыдущие годы. Лидерами по посещаемости стали «Телецкий», «Манжерок» и Усть-Кокса. Пятёрку популярных у туристов мест замыкает Чемал, который эту локацию часто выбирали для семейного отдыха и экскурсий на остров Патмос.

Чуть больше трети отдыхающих составили жители республики и соседнего Алтайского края, еще порядка 20% - новосибирцы, остальная часть пришлась на гостей из других регионов России. Исследование показало, что любители зимних видов спорта чаще приезжали из Москвы, Петербурга, Иркутска, Томска, Красноярска и Казань. При этом возраст людей, которые чаще поднимались на горнолыжные склоны Алтая составил 20−35 лет.

В целом, с начала зимы объем интернет-трафика в сети МТС в популярных туристических местах уже превысил объем прошлого зимнего сезона более чем на четверть. Так, по данным МТС, отдыхающие «накачали» на трассах и в отелях горнолыжного комплекса «Телецкий» в 2 раза больше интернет-трафика, чем год назад (декабрь 2019-март 2020 года). «Чемпионами» по объему интернет-трафика этой зимой стали Зубровый питомник в Черге и Усть-Кокса, через которую проходят снегоходные маршруты на знаменитые Мультинские озера и озеро Тайменье. Посетители этих сел пользовались мобильным интернетом в среднем в 5 раз активнее, чем в других туристических местах

Рост потребления мобильного интернета стал возможен благодаря расширению емкости каналов связи и установке нового оборудования в местах отдыха и в регионе в целом.