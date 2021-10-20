Телевизор LG самостоятельно включается и выключается. Почему это происходит?

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Проблемы с пультом

В первую очередь, самопроизвольный запуск и отключение могут быть связаны с поломкой пульта управления. Нужно посмотреть, не запали ли на нем кнопки. Если есть залипшие клавиши, они не будут подавать сигнал. Либо, наоборот, сигнал будет поступать произвольно, и, соответственно, техника будет включаться. Если проблемы с кнопками, пульт нужно разобрать и прочистить. Лучше обратиться для этого к мастеру. Если чистка не приведет к желаемому результату, нужно купить новый пульт, например, универсальный.