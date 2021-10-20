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Телевизор LG самостоятельно включается и выключается. Почему это происходит?

Если телевизор LG стал самостоятельно включаться и выключаться, у пользователя возникает резонный вопрос — почему это происходит? Поведение такого рода может быть связано с разными проблемами, причем как аппаратными, так и программными. Возможна поломка пульта, сбои программного обеспечения или неправильные настройки техники. С некоторыми проблемами пользователь может справиться своими силами. Но в ряде ситуаций обойтись без ремонта телевизора LG не удастся. Давайте подробно рассмотрим причины, из-за которых ТВ самопроизвольно включается и выключается.

Ремонт телевизора LG.
Ремонт телевизора LG.
Фото предоставлено рекламодателем.
1
Проблемы с пультом

В первую очередь, самопроизвольный запуск и отключение могут быть связаны с поломкой пульта управления. Нужно посмотреть, не запали ли на нем кнопки. Если есть залипшие клавиши, они не будут подавать сигнал. Либо, наоборот, сигнал будет поступать произвольно, и, соответственно, техника будет включаться. Если проблемы с кнопками, пульт нужно разобрать и прочистить. Лучше обратиться для этого к мастеру. Если чистка не приведет к желаемому результату, нужно купить новый пульт, например, универсальный.

2
Режим сна

Часто сбои в работе ТВ-приемника связаны с тем, что пользователь активировал таймер сна, причем произошло это случайно. Также включить таймер могут и другие люди, проживающие в квартире. Нужно проверить, подключена ли функция, и при необходимости отключить. Для этого нужно зайти в меню настроек, найти раздел «Таймер выключения». Здесь можно деактивировать функцию или задать другое время отключения. После этого проблема исчезнет.

3
Сбои программного обеспечения

Сбои программного обеспечения — частая проблема современных умных телевизоров, из-за которой они начинают самопроизвольно включаться и отключаться. Происходят сбои после обновления или, если установлена некорректная прошивка или выставлены неправильные заводские настройки. Настройки можно отрегулировать. Если сбои начали возникать после обновления, можно сделать откат к предыдущей версии, либо обновить систему вручную. Актуальную версию программного обеспечения скачивают только с официального сайта производителя. После этого ее загружают на флешку, подключают к ТВ и запускают установку. После того, как она завершится, телевизор перезагружают. Проблема должна исчезнуть. Также ряд программ может негативно влиять на работу техники. Их нужно выявить и деинсталлировать.

4
Профилактика

Чтобы сбоев в работе телевизора не случалось, нужно соблюдать правила эксплуатации девайса и придерживаться несложных профилактических мер:

  • Подключать ТВ нужно через стабилизатор, который нивелирует скачки напряжения в электросети. Из-за них часто перегорают важные компоненты, из-за которых проводится дорогостоящий ремонт техники.
  • Если ТВ-приемник не используется, отключайте его от розетки.
  • Под панелью телевизора нужно периодически убирать грязь и пыль, которые вызывают перегрев компонентов.
  • Запрещено устанавливать сомнительный софт. Приложения и программы скачиваются только с сайта производителя.

Если телевизор самопроизвольно включается и отключается, и найти причину такой проблемы вы не смогли, вероятно, произошла аппаратная поломка. В этом случае не пытайтесь самостоятельно чинить технику. Неквалифицированное вмешательство может привести к тому, что вы окончательно сломаете ТВ-приемник. Вызовите мастера, и он оперативно выявит и устранит неисправности аппарата.

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