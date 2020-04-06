Телфин предоставляет виртуальную АТС для бизнеса бесплатно в период карантина

Многие руководители считают, что удаленная работа неэффективна и сложно поддается контролю. Однако, современные средства коммуникаций такие, как IP-телефония, позволяют сохранить текущие бизнес-процессы и повысить уровень контроля над результатами работы сотрудников.
Как повысить эффективность телефонных переговоров
Благодаря виртуальной АТС и ее многочисленным функциям, организовать телефонную связь для удаленных сотрудников совсем не сложно. Использование данной технологии имеет ряд ключевых преимуществ:
- Переадресация звонков на мобильные телефоны позволит не нарушать привычный офисный режим работы, и каждый удаленный сотрудник сможет общаться с клиентами и контрагентами. Вызовы будут распределяться в соответствии с установленными в АТС сценариями, которые учитывают загрузку сотрудников.
- Снижение количества пропущенных звонков и возможность работать с пропущенными заявками. Специалисты Телфин рекомендуют настроить информирование о непринятых вызовах по email. Сотрудники смогут связаться с клиентами, которые звонили в нерабочие часы или в выходные.
- Полный контроль над телефонными переговорами удаленного персонала. Комплекс функций виртуальной АТС, включая статистику по отвеченным и непринятым вызовам, запись и хранение разговоров, поможет повысить качество сервиса в компании и исключить возможности утечки коммерчески значимой информации.
Виртуальная АТС имеет много функций, которые помогают не только сохранить текущий уровень процессов в компании с удаленным штатом, но и повысить многие показатели, включая степень управляемости внутренних процессов и уровень лояльности клиентов компании.
Сервисы IP телефонии важные для удаленной работы
- Софтфон — программа для осуществления звонков и приема вызовов без использования дополнительного оборудования. Устанавливается на компьютер или смартфон.
- Запись и хранение разговоров — удобная опция для решения спорных ситуаций с контрагентами, контроля и оценки качества работы персонала.
- Конференц-связь. Совещания отделов никто не отменял, в условиях удаленной работы эта функция позволит собирать сотрудников на планерки и «летучки» в режиме телефонной конференции. Количество участников неограничено, можно подключиться по городскому или мобильному телефону.
- Мониторинг звонков — эффективный инструмент для руководителей. Позволяет видеть в комплексе загрузку удаленных сотрудников, работающих «на телефоне», количество рабочего времени, потраченное на обработку входящих звонков, исходящие вызовы и свободного от телефонных переговоров времени.
Виртуальная АТС бесплатно
Технологии заметно совершенствуют многие рабочие процессы и зачастую опережают требования бизнеса к средствам производства. Сейчас у компаний и предпринимателей Барнаула есть замечательная возможность бесплатно протестировать до 31 мая все преимущества виртуальной АТС «Телфин.Офис» для организации эффективных коммуникаций в компании, несмотря на удаленный режим работы.
Подключение АТС займет не более двух часов рабочего времени, настройка дополнительных сервисов — несколько часов. Бесплатное пользование функциями мониторинга звонков и интеграции с CRM-системами позволит быстро взять под контроль работу удаленного персонала и оптимизировать многие процессы для улучшения текущих результатов деятельности компании. А когда история с карантином останется в прошлом, виртуальная АТС позволит сохранить наработанные сценарии, как для удаленки, так и для работы в офисе.