Тенденции в остеклении и отделке фасадов обсудили на круглом столе в Барнауле

В Барнауле 24 сентября состоялся круглый стол, в котором приняли участие эксперты из различных отраслей. Они собрались, чтобы обсудить тенденции в остеклении и отделке фасадов.

Тенденции в остеклении и отделке фасадов обсудили на круглом столе.

Архитекторы, строители, эксперты по остеклению и московские гости несколько часов делились опытом и говорили о последних веяниях в данной сфере. В обсуждении приняли участие и сотрудники компании «Окна FOGEL».

Эксперты рассказали о различных вариантах остекления и потребностях заказчиков. Кроме того речь шла и о новых возможностях архитектурных решений для окон в многоэтажных домах и коттеджах.

Тенденции в остеклении и отделке фасадов обсудили на круглом столе. Компания «Окна FOGEL».

По словам участников мероприятия, сегодня клиенты все реже заказывают типовые конструкции, предпочитая нестандартные формы, цвета и размеры. Отдельной темой круглого стола стало обсуждение работы в период пандемии. На ее фоне значительно (на 30%) вырос спрос на остекление загородного жилья. Помимо этого клиенты заказывают остекление террас, беседок и летних веранд.

На круглом столе презентовали книгу об окнах «Архитектура открытых пространств. Трансформируемые стеклянные стены и панорамные двери». Знаменательно, что первыми в России ее увидели и получили в подарок именно архитекторы Барнаула.

Тенденции в остеклении и отделке фасадов обсудили на круглом столе. Компания «Окна FOGEL».

Также состоялся анализ результатов исследования качества окон лабораторией компании FOGEL. В 2019 году компания FOGEL учредила собственную лабораторию при производстве в Барнауле. Ее эксперты регулярно проводят испытания герметиков, профилей, монтажной пены и не только. Благодаря этому компания уверена в качестве своей продукции и может давать ей гарантии.

Еще одной важной темой, которую обсудили на мероприятии, стали решения для маломобильных групп. В частности, как обеспечить здания специальными порогами для людей с ограниченными возможностями.

Тенденции в остеклении и отделке фасадов обсудили на круглом столе. Компания «Окна FOGEL».