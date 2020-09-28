Тенденции в остеклении и отделке фасадов обсудили на круглом столе в Барнауле

Архитекторы, строители, эксперты по остеклению и московские гости несколько часов делились опытом и говорили о последних веяниях в данной сфере. В обсуждении приняли участие и сотрудники компании «Окна FOGEL».
Эксперты рассказали о различных вариантах остекления и потребностях заказчиков. Кроме того речь шла и о новых возможностях архитектурных решений для окон в многоэтажных домах и коттеджах.
По словам участников мероприятия, сегодня клиенты все реже заказывают типовые конструкции, предпочитая нестандартные формы, цвета и размеры. Отдельной темой круглого стола стало обсуждение работы в период пандемии. На ее фоне значительно (на 30%) вырос спрос на остекление загородного жилья. Помимо этого клиенты заказывают остекление террас, беседок и летних веранд.
На круглом столе презентовали книгу об окнах «Архитектура открытых пространств. Трансформируемые стеклянные стены и панорамные двери». Знаменательно, что первыми в России ее увидели и получили в подарок именно архитекторы Барнаула.
Также состоялся анализ результатов исследования качества окон лабораторией компании FOGEL. В 2019 году компания FOGEL учредила собственную лабораторию при производстве в Барнауле. Ее эксперты регулярно проводят испытания герметиков, профилей, монтажной пены и не только. Благодаря этому компания уверена в качестве своей продукции и может давать ей гарантии.
Еще одной важной темой, которую обсудили на мероприятии, стали решения для маломобильных групп. В частности, как обеспечить здания специальными порогами для людей с ограниченными возможностями.
Адрес:
- г. Барнаул, ул. Гоголя, 63.⠀
- г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 5.⠀
Телефон:
- 8 (3852)392−192
- 8−800−707−49−69
Сайт: fogel.pro
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