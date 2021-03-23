Теперь на связи. Как спутниковый интернет меняет жизнь людей в труднодоступных местах Алтая

Александр Сидоров, староста небольшого алтайского села Майорка, стал победителем по итогам журналистского голосования в рамках презентации проекта федерального оператора спутниковой связи РТКОММ «Меняем жизнь людей». Староста Майорки благодаря своей истории получит комплект подключения спутникового интернета для нужд села. Сейчас в Майорке нет возможностей подключиться к Глобальной сети, там отсутствует даже мобильная связь, есть лишь уличный таксофон и порядка двадцати стационарных телефонов. А бизнесмен Сергей Кувикин уже стал абонентом спутникового интернета РТКОММ и с его помощью успешно развивает мараловодческое хозяйство в предгорьях Алтая. Рассказываем истории людей, чьи жизни меняет технология, когда-то доступная только военным.

Экобизнес со спутниковой тарелкой

Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ придумал и реализует проект «Меняем жизнь людей» в разных регионах России. В фокусе проекта — судьбы и жизни людей, проживающих на труднодоступных территориях, подключивших для достижения важных жизненных целей спутниковый интернет и достигших на этом пути значимых результатов.

Одним из героев проекта стал предприниматель Сергей Кувикин, который развивает мараловодческое хозяйство в предгорьях Алтая. Несколько лет назад он жил в Новосибирске, работал по найму, но мечтал создать экологичный бизнес — разводить маралов и производить полезные для здоровья людей препараты на основе пантов.

Однажды он узнал, что на в Алтайском крае, недалеко от границы с Республикой Алтай, в живописном труднодоступном и экологически чистом месте продается участок с полуразрушенным питомником и небольшое стадо маралов.

Семья Кувикиных выкупила его и прошла большой путь, прежде чем ей удалось превратить это хозяйство в успешный и технологичный бизнес. В развитие семейного дела включился Николай, сын Сергея Кувикина. Он специально вернулся ради этого из Москвы в родной Новосибирск и взял на себя решение вопросов сбыта продукции.

Численность стада маралов в хозяйстве Кувикиных достигла 600 голов. Теперь предприниматели планируют создать собственное производство пантосодержащей продукции с офисом-лабораторией в Новосибирске. А также организовать турбазу для отдыха и пантолечения рядом с маральником на Алтае.

Для реализации этих планов Кувикиным потребовались средства коммуникации. В той местности, где расположен маральник, отсутствует даже мобильная связь. Поэтому их могла выручить только одна технология — спутниковый интернет.

Презентация проекта «Меняем жизнь людей». Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ.

Сергей Кувикин,

предприниматель:

— Чтобы эффективно управлять маральником, а я живу там большую часть года, необходим интернет. До подключения спутникового интернета полноценного бизнеса фактически не существовало. Мне приходилось по любому рабочему вопросу выезжать в районный центр, заполнять там бумаги, проверять почту, совершать деловые звонки в наш офис в Новосибирске. Это и неоправданно затратно, и отнимало много времени. Мы подключили спутниковую тарелку — единственный эффективный в нашей горной местности способ связи. С тех пор жизнь хозяйства изменилась, бизнес получил новое качество и позитивную динамику развития.

Теперь отец и сын Кувикины могут комфортно созваниваться в любое время — в хозяйстве есть спутниковый телефон. А когда Сергей Кувикин уезжает по делам, он наблюдает за питомником дистанционно с помощью системы видеонаблюдения. Без спутникового интернета это было бы невозможно.

Презентация проекта «Меняем жизнь людей». Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ.

Один отвечает за сто человек

История семьи Кувикиных легла в основу сюжета, снятого в рамках проекта «РТКОММ. Меняем жизнь людей».

Кроме этого им предложили выбрать одного из трех жителей Алтайского края, которые нуждаются в доступе к связи. РТКОММ подключит ему спутниковый интернет с включенным годовым трафиком.

Героев для проекта РТКОММ «Меняем жизнь людей» в Алтайском крае отыскали его послы — президент общественной организации охраны окружающей среды «Пчела» Ульяна Артамонова (Новосибирск) и телеком-журналист, IT-эксперт Ирина Баенкова (Барнаул).

Ирина Баенкова,

телеком-журналист , IT-эксперт:

— РТКОММ обратился ко мне как к журналисту, который больше 10 лет пишет о развитии связи и интернета в Алтайском крае. Я много ездила по региону и видела места, где интернет развит хорошо и где его нет совсем. Мне предложили помочь найти жителей региона, которые делают что-то полезное, но у них нет связи. И одному из них РТКОММ готов подключить спутниковый интернет бесплатно. Мы с Ульяной Артамоновой нашли таких людей. Было приятно принять участие в этом добром проекте и помочь изменить чью-то жизнь к лучшему.

Послы проекта и РТКОММ предложили журналистам Барнаула выбрать одного из трех жителей труднодоступных мест региона, чья история покажется наиболее интересной. Вот эти люди.

Владелец пасеки Андрей Жабин, который профессионально разводит практически утерянную породу среднерусской пчелы в Змеиногорском районе.

Максим Непомнящев попросил спутниковый интернет для своего отца-пчеловода, который живет в Плотниковом логу Солонешенского района, где нет связи.

Александр Сидоров, староста села Майорка (Чарышский район), который добровольно взялся решать все проблемы его жителей, связанные с жизнеобеспечением.

Больше всего представителей СМИ тронула история Александра Сидорова из Майорки. В селе всего две улицы, где живут 104 человека. Среди них 40 пенсионеров, 12 школьников и 5 дошколят.

Презентация проекта «Меняем жизнь людей». Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ.

Там нет детского сада, в прошлом году закрыли школу. Нет медпункта, клуба и библиотеки. Из всех благ цивилизации лишь небольшой продуктовый магазин. Из современных технологий селянам доступны только стационарные телефоны — 20 номеров, спутниковое ТВ и один уличный таксофон. Интернета и мобильной связи в селе нет.

Пенсионер Александр Сидоров согласился работать старостой села на общественных началах. На нем держится вся жизнедеятельность населенного пункта — оповещение, перепись населения, уборка улиц и чистка реки Майорки, водоснабжение, электричество, вызов МЧС, пожарных и скорой, текущие хозяйственные вопросы.

Весь этот комплекс задач староста вынужден решать с помощью одной лишь стационарной телефонной связи. Получается, что все ключевые вопросы жизни 100 односельчан лежат на плечах одного человека, у которого нет даже мобильного телефона.

Презентация проекта «Меняем жизнь людей». Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ.

Сергей Ратиев,

генеральный директор РТКОММ:

— Нас часто спрашивают, зачем подключать спутниковый интернет, если есть проводной и мобильный. С помощью проекта «Меняем жизнь людей» мы решили наглядно показать, что в нашей стране еще достаточно мест, куда по объективным причинам не дошло оптоволокно или не установлены станции мобильной связи. Но там тоже живут люди, у которых есть потребность быть в контакте с большим миром — вести бизнес, общаться с близкими, узнавать новое.

Благодаря проекту РТКОММ «Меняем жизнь людей» в алтайской Майорке появится спутниковый интернет. Его жителям будет намного проще решать возникающие проблемы и справляться с каждодневными делами.

Использовать каждую возможность

На презентации проекта «РТКОММ. Меняем жизнь людей» в Барнауле присутствовал Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края. Он сказал, что развитие беспроводной спутниковой связи чрезвычайно важно для региона.

Презентация проекта «Меняем жизнь людей». Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ.

Евгений Зрюмов,

министр цифрового развития и связи Алтайского края:

— Было время, когда никто не предполагал, что военные технологии спутниковой связи могут быть доступны для гражданского населения. А теперь это стало реальностью и с точки зрения финансовых затрат, и с точки зрения технологических ресурсов. Мы активно решаем задачу цифровой трансформации региона, которую поставил президент Владимир Путин. У нас много бизнес-партнеров, которые в этом участвуют, и мы готовы поддерживать вклад компании РТКОММ, идти навстречу.

Зрюмов подчеркнул, что там, где нет проводной связи, очень выручает беспроводная, в том числе и спутниковая. И нужно использовать все возможности, чтобы у жителей края были доступные технологии коммуникаций.

Проект РТКОММ «Меняем жизнь людей» уже реализовали в Иркутской области, Красноярском и Алтайском крае. В 2021 году его планируют продолжать и в других регионах. В фокусе проекта остаются судьбы людей, которые живут в труднодоступных территориях, используют спутниковый интернет для решения важных задач и достигают на этом пути значимых результатов.