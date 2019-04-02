Теплиц на рынке много, а «Чудо-теплица» одна

В преддверии дачного сезона у садоводов возникает множество проблем: когда начинать посадки, как разумно использовать площадь участка, куда сажать всю рассаду, и главное, какой будет погода весной и летом, ведь от этого напрямую зависит время начала работ в огороде!

С заботой о садоводах компания «Сибирский агроном» разработала уникальную конструкцию для владельцев земельных участков под названием «Чудо-теплица», главная идея которой — урожай без хлопот.

«Чудо-теплица» подойдёт как для начинающих молодых садоводов, так и для старшего опытного поколения. Эта уникальная разработка избавляет садоводов от лишних хлопот при эксплуатации. Нет необходимости беспокоиться о проветривании летом и о сохранности теплицы зимой. Конструкция имеет удобную дверь-клапан, которая всегда остаётся закрытой, и вредители просто не попадают внутрь. Это значит, что не нужно травить растения гербицидами, благодаря чему садоводы получают экологически чистый урожай. В «Чудо-теплице» нет необходимости менять грунт каждые два-три года. Достаточно просто снять тент на зиму, и в почве будут происходить естественные природные процессы без вмешательства человека.

«Чудо-теплица». Фото: архив компании «Агроном».

Вся конструкция упакована в две коробки, которые можно донести в руках или поместить в багажник любого автомобиля. Стоит отметить и компактность готового сооружения (от 2 до 6 м), что позволяет экономить площадь и даёт возможность установки даже на небольшом участке.

Данная конструкция очень проста в эксплуатации, а с установкой легко справятся два человека, ведь каркас состоит всего из четырех типов деталей. Более того, не надо ждать, пока высохнет почва. Собрать «Чудо-теплицу» можно самостоятельно даже в гараже в любое удобное время. Кроме того, это отличный вариант времяпрепровождения с детьми — для них это просто большой конструктор.

Садоводам больше не придётся использовать огромное количество приспособлений для выращивания богатого урожая, достаточно одной «Чудо-теплицы». Производитель гарантирует повышение урожайности на 25% независимо от погодных условий.

Это уникальная конструкция совмещает в себе свойства парника и теплицы, изготовлена из специального прочного материала нового поколения — Reifenhauser, который выдерживает ветровые нагрузки. Высокая урожайность достигается созданием идеального микроклимата под укрывным материалом нового поколения. Под ним растениям не страшны палящее солнце, ливневые дожди, град и снег, что обеспечивает комфортное созревание урожая.

«Чудо-теплица» станет отличным помощником в выращивании богатого урожая как для вас, так и для ваших близких, если вы сделаете им такой подарок!

Натуральные продукты без хлопот вместе с «Чудо-теплицей» для здоровья вашей семьи!

Заказать «Чудо-теплицу» можно на сайте чудотеплица.рф.

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