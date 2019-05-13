Тепло ТЭЦ для барнаульского Южного: СГК приступила к реконструкции крупной тепломагистрали

В следующем отопительном сезоне жители барнаульского поселка Южный будут получать тепло от ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании, а не от котельной. Для этого будет построена и реконструирована магистральная тепловая сеть. Подрядная организация уже приступила к работам.

Еще год назад южане платили за тепло больше, чем 90% жителей города. Причина: у котельных стоимость производства тепловой энергии выше, чем у ТЭЦ. В ноябре 2018 года ситуация изменилась: СГК стала единой теплоснабжающей организацией для практически всего Барнаула, и цена на тепло для всех стала единой. Но жители поселка так и продолжали отапливаться от котельной.

В этом году ситуация изменится.

Что будет сделано

Чтобы переключить Южный с котельной Лесной тракт, 75 расположенной в ленточном бору, на мощности ТЭЦ-3 необходимо реконструировать уже существующую магистральную тепловую сеть — она ведет от ТЭЦ-3 в направлении поселка — и увеличить ее пропускную способность, а также построить один новый участок трубопровода.

Теплосеть, попавшая под реконструкцию, начинается на пересечении улиц Попова и Трактовая, тянется вдоль улицы Трактовая, проезда Южный.

Там СГК поменяет:

605,5 метров трубопровода диаметром 500 мм на 700 мм.

996,6 метров трубопровода диаметром 350 мм на 600 мм

428,6 метров трубопровода диаметром 300 мм на 600 мм

В общей сложности техперевооружение коснется участка протяженностью 2 км 30 метров. А это более 4 км новых труб (параллельно будут идти два трубопровода — «подача» и «обратка»)

Далее начнется строительство 3,8 км теплотрассы до котельной «Ротор». Для этого специалисты проложат 7,6 км труб диаметром 500 мм.

Финальной точкой в этом проекте станет строительство центрального теплового пункта для поддержания нормативной температуры теплоносителя и подогрева горячей воды.

Таким образом, чтобы жители поселка Южный смогли получать надежное и качественное тепло от Барнаульской ТЭЦ-3 СГК проложит 11,6 км новых труб, которые выстроятся в теплотрассу, протяженностью 5,8 км. Инвестиции в этот проект составят 858 млн рублей.

Из чего и как будет сделано

При строительстве и реконструкции будут использовать трубы, изготовленные двумя крупнейшими производителями в России — Челябинским трубопрокатным заводом и Трубной металлургической компанией. Они соответствуют ГОСТ. Толщина их стенки зависит от диаметра. Так, например, у трубы диаметром 630 мм толщина стенки 9 мм, 720мм — 9 мм соответственно. На все трубопроводы будет нанесена теплоизоляция — ППМ, а также пред изолированные трубы в ППУ изоляции с покрытием из оцинкованной стали.

В местах техперевооружения теплосеть будет проложена под землей, так же, как и сейчас. На участках нового строительства ее построят бесканально в подземном исполнении, и в воздушном исполнении, над землей на низких и высоких опорах.

Кто выполняет работы

Работы выполняют три подрядные организации:

ООО «Барнаултеплосетьремонт»

ООО «Регионэнергострой»

ООО «Строитель»

СГК уже имеет успешный опыт работы с этими подрядчиками, а они, в свою очередь, имеют большой опыт аналогичных работ.

В работах будет задействовано более 150 специалистов и 46 единиц различной техники: эксковаторы, самосвалы, краны, бульдозеры, трубоукладчики и так далее.