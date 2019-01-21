Установка отопительного оборудования — важный этап обустройства дома. Если правильно подобрать технику, то независимо от погодных условий в комнатах будет поддерживаться комфортный температурный режим.

Zota архив компании «Алтайэнергосбыт»

Одним из самых востребованных на рынке являются электрокотлы. И это не просто так, ведь они имеют ряд неоспоримых преимуществ!

Стоимость оборудования . В случае с электрическим котлом , вам понадобится заплатить только за котел , в то время как при использовании жидкотопливного вам понадобится котел , плюс навесная горелка , плюс емкости для хранения жидкого топлива , что в среднем будет стоить в 2,5 раза дороже.

. В случае с электрическим котлом вам понадобится заплатить только за котел в то время как при использовании жидкотопливного вам понадобится котел плюс навесная горелка плюс емкости для хранения жидкого топлива что в среднем будет стоить в 2,5 раза дороже. Пожаробезопасность . Благодаря системам автоматического контроля и отсутствию открытого огня приборы безопасны. Они не выделяют токсичных веществ и продуктов сгорания , не способны взорваться.

. Благодаря системам автоматического контроля и отсутствию открытого огня приборы безопасны. Они не выделяют токсичных веществ и продуктов сгорания не способны взорваться. Удобство монтажа . Для электрического оборудования не требуется ни дымохода , ни вентиляции , что облегчает монтаж.

. Для электрического оборудования не требуется ни дымохода ни вентиляции что облегчает монтаж. Высокий коэффициент полезного действия. Вся затраченная электроэнергия в полной мере трансформируется в тепло.

Вся затраченная электроэнергия в полной мере трансформируется в тепло. Компактность. Электроприборы , особенно навесные , занимают мало места.

Электроприборы особенно навесные занимают мало места. Бесшумны и не требуют особого ухода.

Кстати, для тех, кто заинтересовался приобретением электрокотла, до 31 марта 2019 года в компании «Алтайэнергосбыт» действует скидка 10% на отопительное оборудование марок «Сангай», «Zota», «Теплотех», а также на комплектующие к ним (байпасы, циркуляционные насосы).

Проконсультировать и помочь с выбором необходимого оборудования, которое подходит именно под ваши условия и будет работать максимально эффективно для вашего помещения, могут специалисты компании в клиентских офисах во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.