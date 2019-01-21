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«Тепло — в дом, деньги — в кошелёк»: как сэкономить на отоплении

О преимуществах электрокотлов и реальной экономии рассказали в «Алтайэнергосбыте».

Установка отопительного оборудования — важный этап обустройства дома. Если правильно подобрать технику, то независимо от погодных условий в комнатах будет поддерживаться комфортный температурный режим.

Zota
Zota
архив компании «Алтайэнергосбыт»

Одним из самых востребованных на рынке являются электрокотлы. И это не просто так, ведь они имеют ряд неоспоримых преимуществ!

  • Стоимость оборудования. В случае с электрическим котлом, вам понадобится заплатить только за котел, в то время как при использовании жидкотопливного вам понадобится котел, плюс навесная горелка, плюс емкости для хранения жидкого топлива, что в среднем будет стоить в 2,5 раза дороже.
  • Пожаробезопасность. Благодаря системам автоматического контроля и отсутствию открытого огня приборы безопасны. Они не выделяют токсичных веществ и продуктов сгорания, не способны взорваться.
  • Удобство монтажа. Для электрического оборудования не требуется ни дымохода, ни вентиляции, что облегчает монтаж.
  • Высокий коэффициент полезного действия. Вся затраченная электроэнергия в полной мере трансформируется в тепло.
  • Компактность. Электроприборы, особенно навесные, занимают мало места.
  • Бесшумны и не требуют особого ухода.

Кстати, для тех, кто заинтересовался приобретением электрокотла, до 31 марта 2019 года в компании «Алтайэнергосбыт» действует скидка 10% на отопительное оборудование марок «Сангай», «Zota», «Теплотех», а также на комплектующие к ним (байпасы, циркуляционные насосы).

Проконсультировать и помочь с выбором необходимого оборудования, которое подходит именно под ваши условия и будет работать максимально эффективно для вашего помещения, могут специалисты компании в клиентских офисах во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

Справки по телефонам:

В Алтайском крае: тел. +7 (3852) 560−660

В Республике Алтай: тел. +7 (38822) 20−570

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