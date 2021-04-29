Тепловизоры «Галэкс». Как обезопасить сотрудников от коронавируса и сезонных заболеваний

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Зачем нужны тепловизоры?

Сейчас даже те организации, которые в 2020 году ушли в режим удаленной работы, вывели сотрудников в офисы.

Но как обеспечить безопасность коллективов от распространения заболеваний? Кроме коронавируса есть ряд других, не менее опасных инфекций.

Тепловизионный комплекс стал удобным и действенным решением. До сих пор системы устанавливают в школах и на проходных крупных производственных компаний.

Тепловизоры помогают отсеять сотрудников с повышенной температурой, независимо от того, чем бы они ни болели. Так организации могут уберечь своих работников от вспышек различных заболеваний.