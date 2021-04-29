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Тепловизоры «Галэкс». Как обезопасить сотрудников от коронавируса и сезонных заболеваний

Пандемия наглядно показала, как рост заболеваемости может отразиться на работе предприятий. Для ряда из них переход на дистант означал остановку производства. Ситуацию спасли меры по предотвращению распространения инфекции. В их числе — тепловизоры. Установки еще на входе определяли заболевших, которых не допускали к работе на предприятии. О том, почему актуальность такого решения не ушла вместе с 2020 годом и в чем главное преимущество тепловизоров, читайте далее.

Тепловизоры «Галэкс».
Тепловизоры «Галэкс».
Анна Зайкова
1
Зачем нужны тепловизоры?

Сейчас даже те организации, которые в 2020 году ушли в режим удаленной работы, вывели сотрудников в офисы.

Но как обеспечить безопасность коллективов от распространения заболеваний? Кроме коронавируса есть ряд других, не менее опасных инфекций.

Тепловизионный комплекс стал удобным и действенным решением. До сих пор системы устанавливают в школах и на проходных крупных производственных компаний.

Тепловизоры помогают отсеять сотрудников с повышенной температурой, независимо от того, чем бы они ни болели. Так организации могут уберечь своих работников от вспышек различных заболеваний.

2
В чем преимущество?

Тепловизоры автономны и замеряют температуру тела бесконтактно. Одновременно можно проверить до 20 человек.

Как правило, прибор устанавливают на контрольно-пропускном пункте. Здесь он «осматривает» вошедших и с большой точностью определяет людей с повышенной температурой.

Им ограничивают доступ в организацию, тем самым ограждая остальных работников от распространения инфекции.

3
Каков принцип работы?

Все данные о температуре сотрудников и гостей предприятия выводятся на монитор охраны. Если на проходной оказывается человек с повышенной температурой, включается звуковое и световое оповещение.

В состав стандартного комплекса входят:

  • тепловизор;
  • температурный калибратор;
  • видеорегистратор.

При желании в комплект можно включить оборудование для рабочего места оператора.

Тепловизор оснащен двумя камерами. Одна — для съемки в обычном спектре, вторая — в термальном, позволяющем измерить температуру каждого человека.

Важно, что фиксация температуры проходит автоматически и мгновенно. Система не отвлекает сотрудников от рабочего процесса и не отнимает драгоценного времени.

4
Где можно установить тепловизор?

Тепловизионная система подходит для любых объектов. Она справится с входами и выходами как небольших организаций (офисов компаний, школ, вузов), так и крупных предприятий (заводов, аэропортов и железнодорожных станций с большим пассажиропотоком.

О преимуществах использования тепловизионного комплекса говорят его характеристики. В их числе: высокая точность (до 0,3º С), быстрый скрининг, широкий охват территории и возможность выбора зоны контроля.

Заказать оборудование можно в компании «Галэкс» по телефону +7 (3852) 501−664 или по электронной почте ura@galex.ru.

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