Тепловизоры «Галэкс». Как обезопасить сотрудников от коронавируса и сезонных заболеваний

Сейчас даже те организации, которые в 2020 году ушли в режим удаленной работы, вывели сотрудников в офисы.
Но как обеспечить безопасность коллективов от распространения заболеваний? Кроме коронавируса есть ряд других, не менее опасных инфекций.
Тепловизионный комплекс стал удобным и действенным решением. До сих пор системы устанавливают в школах и на проходных крупных производственных компаний.
Тепловизоры помогают отсеять сотрудников с повышенной температурой, независимо от того, чем бы они ни болели. Так организации могут уберечь своих работников от вспышек различных заболеваний.
Тепловизоры автономны и замеряют температуру тела бесконтактно. Одновременно можно проверить до 20 человек.
Как правило, прибор устанавливают на контрольно-пропускном пункте. Здесь он «осматривает» вошедших и с большой точностью определяет людей с повышенной температурой.
Им ограничивают доступ в организацию, тем самым ограждая остальных работников от распространения инфекции.
Все данные о температуре сотрудников и гостей предприятия выводятся на монитор охраны. Если на проходной оказывается человек с повышенной температурой, включается звуковое и световое оповещение.
В состав стандартного комплекса входят:
- тепловизор;
- температурный калибратор;
- видеорегистратор.
При желании в комплект можно включить оборудование для рабочего места оператора.
Тепловизор оснащен двумя камерами. Одна — для съемки в обычном спектре, вторая — в термальном, позволяющем измерить температуру каждого человека.
Важно, что фиксация температуры проходит автоматически и мгновенно. Система не отвлекает сотрудников от рабочего процесса и не отнимает драгоценного времени.
Тепловизионная система подходит для любых объектов. Она справится с входами и выходами как небольших организаций (офисов компаний, школ, вузов), так и крупных предприятий (заводов, аэропортов и железнодорожных станций с большим пассажиропотоком.
О преимуществах использования тепловизионного комплекса говорят его характеристики. В их числе: высокая точность (до 0,3º С), быстрый скрининг, широкий охват территории и возможность выбора зоны контроля.
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