Террасная пора! Какие чудесные веранды лучше всего выбрать в Барнауле

В летний сезон всем хочется проводить больше времени на свежем воздухе. Это значит, что с приходом тепла многие кафе и рестораны открывают свои веранды и террасы. Altapress.ru предлагает несколько вариантов заведений где можно позавтракать, пообедать, поужинать и выпить вина, при этом наслаждаясь летней погодой и спокойной атмосферой.

«Кинза и Мята»

Одним из первых свою летнюю террасу открыл уютный ресторанчик «Кинза и Мята» на проспекте Социалистическом. В меню включены блюда из самых разных кухонь: итальянская, европейская, паназиатская, русская, кавказская. Каждый найдет себе что-то по вкусу.

Свою работу веранда начинает в 11:00 и продолжает до полуночи. По выходным «Кинза и Мята» продлевают рабочие часы, при желании можно остаться там до 02:00, наслаждаясь сопровождением живой музыки. Это место пользуется высоким спросом летом, поэтому прежде чем туда идти, советуем заранее забронировать столик.

Средний чек составит около 1000 рублей.

«Лапша и Уши»

Открывшееся в 2017 году кафе («Том Ям бар») впервые поставило летнюю веранду в самом центре города, на проспекте Ленина. Она достаточно большая, да и внешний вид радует глаз. Также здесь предусмотрена детская комната и детское меню. Так что если вы придете с ребенком, вам не придется переживать, что ему стало скучно. Кухня преимущественно паназиатская. Заведение работает ежедневно с 11.00 до 23.00.

Средний чек составит около 700 рублей.

«Аджика»

Одна из особенностей ресторана кавказской кухни «Аджика» в том, что здесь терраса открыта для посетителей круглый год. Хоть она и не такая большая как предыдущие, внешний вид соответствует типу заведения.

К плюсам веранды, расположенной на проспекте Социалистическом, можно отнести возможность оградить себя от других посетителей. Часто здесь играет живая музыка. Принимать гостей ресторан начинает в будние дни с 11:00 до 24:00, в выходные — до 01:00.

Средний чек составит около 900−1200 рублей.

Café de Lafe

Очаровательная летняя терраса сырного ресторана радует посетителей своей кухней и приятной атмосферой уже не первое лето. Здесь представлена европейская кухня, но в меню предусмотрен большой выбор и для вегетарианцев.

В будние дни ресторан ждет гостей с 09:00 до 24:00, в выходные Café de Lafe начинает рабочий день в 12:00.

Средний чек выйдет ≈ 950 рублей.

Lacomka café

Эта уютная кофейня, расположенная в самом центре города, на проспекте Ленина. Она уже стала хорошей известной среди барнаульцев, зачастую сюда приходят и гости города. Так как веранда небольшая, найти свободное место — задача сложная. Лучше сделать заказ заранее.

Ежедневно Lacomka café ждет посетителей с 09:00 до 23:00.

Средний чек составит около 700 рублей.

«Иероглиф»

Застекленная веранда ресторанчика очень атмосферная и уютная. Несложно догадаться, что ресторан специализируется на приготовлении блюд китайской, японской и тайской кухонь. От «Иероглифа» так и веет Азией, начиная с еды и заканчивая интерьером.

Веранда достаточно вместительная, но в выходные дни столик советуем все-таки забронировать.

Работает с 12:00 до 24:00 и до 01:00.

Средний чек составит около 1150 рублей.

Bar Boss

Для тех, кто хочет встречать летние рассветы вне дома, можем предложить круглосуточное кафе Bar Boss. Здесь можно вкусно покушать, закутаться в плед, заказать кальян и просидеть в приятной компании неограниченное время.

Уютная веранда находится на Социалистическом проспекте.

Средний чек составит ≈ 1800 рублей

Карина Ширингина