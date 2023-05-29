29 мая
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Потребитель

Тест-драйв эквайринга на 3 месяца предлагает Банк «Левобережный»

Предпринимателям из всех сфер деятельности предлагают попробовать торговый эквайринг бесплатно — без абонентской платы и комиссии за сервисное обслуживание. Период тест-драйва составляет 3 месяца. Предложение для демо-подключения действует до 1 июля 2023 года.

Эквайринг.
Эквайринг.
Фото: freepik, автор benzoix.

Специалисты Банка «Левобережный» бесплатно установят и настроят терминалы для безналичной оплаты, окажут техническую и клиентскую поддержку в любое время суток и зачислят выручку от эквайринга на счет клиента 2 раза в день, в том числе в выходные.

Воспользоваться предложением могут новые клиенты банка либо предприниматели, которые не пользовались услугами эквайринга в Банке «Левобережный» с 14 марта 2023 года.

Терминалы можно установить в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Владивостоке, Иркутске, Кемерово, Бийске, Барнауле, Томске, Омске, Хабаровске, Челябинске, Самаре и Нижнем Новгороде. Если вы не нашли в списке свой город — обратитесь по номеру телефона 8-913–914-61-89, специалисты банка попробуют вам помочь.

Подать заявку на подключение эквайринга или расширение сети можно даже без посещения офиса на сайте, в ОНЛАЙН-офисе. По вопросам обслуживания обращайтесь по номеру 8-800-3333-555 или к персональному менеджеру.

Комиссия 0% устанавливается на месяц подключения и два последующих полных. По истечении промо тарифа произойдёт автоматический переход на стандартные тарифы торгового эквайринга: от 0,7 % — для ЖКХ; от 1,1 % — для ресторанов быстрого питания, медицины и образования; от 1,5 % — для супермаркетов, аптек и АЗС. Если во 2-ом календарном месяце средний оборот по всем терминалам составит меньше 100 тысяч рублей, то с 3-го месяца терминалы, которые работают 2-й месяц, переходят на динамическую схему формирования % ставки. При расторжении договора эквайринга с участника акции взимается 10 000 рублей. В акции не могут принять участие клиенты, которые расторгли договор торгового эквайринга с банком после 14.03.2023.

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