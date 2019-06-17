История развития уникального алтайского завода-производителя

Завод « ТЕЙСИ » имеет богатую историю. Компания была основана в 1996 году, и на сегодняшний день « ТЕЙСИ » — единственный завод в Алтайском крае, лидирующий в своем сегменте.

Производство. ООО ВВЗ ТЕЙСИ

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11 ноября 1996 года была выдана первая лицензияи с этого момента предприятие начало активную производственную деятельность.

В 1999 году была завершена полная модернизация производства.

Более двадцати лет в основу деятельности компании поставлена стабильная и тщательная работа над качеством производимых напитков. Такой подход к производству возможен благодаря использованию высоких технологий, современного оборудования в сочетании с давними традициями. Залогом успешной деятельности выступает квалифицированный коллектив работников, обеспечивающий бесперебойное функционирование сложного оборудования. Кроме этого, на каждом этапе производства организован строгий контроль, который осуществляют высококлассные специалисты — сотрудники собственной аттестованной лаборатории завода. На предприятии внедрена система ХАССП*, обеспечивающая контроль качества на всех этапах производства, любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции.

Коллектив. ООО ВВЗ ТЕЙСИ

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Производство. ООО ВВЗ ТЕЙСИ

Сегодня ассортимент продукции выпускаемой предприятием включает более 150 наименований напитковкоторые поставляется не только по Сибирскому Федеральному округуно и всей России от Московской области до Камчатского края. Предприятие ведет международное сотрудничество с Китаемгде большим спросом пользуются уникальные напиткипроизведенные на Алтае. Завод является крупным налогоплательщикомвходящим в десятку крупнейших налогоплательщиков края. Средства от уплаты налогов поступающие в федеральный и краевой бюджеты идут на заработные платы бюджетникамсоциальные нуждыпозволяют развиваться региону. Компания « ТЕЙСИ » — социально ориентированное предприятиеведущее культурно-просветительскую деятельность в плане потребления напитков и привития культуры пития. ООО «ТЕЙСИ» поддерживает развитие спорта на Алтаеявляется спонсором детских спортивных командкоманды мастеров по хоккею «Алтай», оказывает поддержку культурным учреждениям края.

Деятельность компании не раз была отмечена наградами и дипломами различных выставок, в том числе международной выставки «Продэкспо». Государственные награды Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и качества продукции Минсельхоза России — еще одно яркое подтверждение того, что «ТЕЙСИ» является перспективной, стабильной и при этом динамично развивающейся компанией, создающей уникальную продукцию в строгом соответствии с высокими стандартами качества.

«ТЕЙСИ» — это более 250 сотрудников / 20 лет работы / 150 наименований продукции

*ХАССП — (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)) — это система контроля качества на пищевом предприятии, внедрение которой осуществляется в соответствии с международным стандартом ISO 22000 HACCP (система менеджмента безопасности на производстве пищевых продуктов). Соблюдение требований стандарта при производстве пищевой продукции, является обязательным условием действующего законодательства РФ.