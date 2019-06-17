История развития уникального алтайского завода-производителя

В 1999 году была завершена полная модернизация производства.
Более двадцати лет в основу деятельности компании поставлена стабильная и тщательная работа над качеством производимых напитков. Такой подход к производству возможен благодаря использованию высоких технологий, современного оборудования в сочетании с давними традициями. Залогом успешной деятельности выступает квалифицированный коллектив работников, обеспечивающий бесперебойное функционирование сложного оборудования. Кроме этого, на каждом этапе производства организован строгий контроль, который осуществляют высококлассные специалисты — сотрудники собственной аттестованной лаборатории завода. На предприятии внедрена система ХАССП*, обеспечивающая контроль качества на всех этапах производства, любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции.
Деятельность компании не раз была отмечена наградами и дипломами различных выставок, в том числе международной выставки «Продэкспо». Государственные награды Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и качества продукции Минсельхоза России — еще одно яркое подтверждение того, что «ТЕЙСИ» является перспективной, стабильной и при этом динамично развивающейся компанией, создающей уникальную продукцию в строгом соответствии с высокими стандартами качества.
-
«ТЕЙСИ» — это более 250 сотрудников / 20 лет работы / 150 наименований продукции
*ХАССП — (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)) — это система контроля качества на пищевом предприятии, внедрение которой осуществляется в соответствии с международным стандартом ISO 22000 HACCP (система менеджмента безопасности на производстве пищевых продуктов). Соблюдение требований стандарта при производстве пищевой продукции, является обязательным условием действующего законодательства РФ.