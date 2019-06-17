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История развития уникального алтайского завода-производителя

Завод «ТЕЙСИ» имеет богатую историю. Компания была основана в 1996 году, и на сегодняшний день «ТЕЙСИ» — единственный завод в Алтайском крае, лидирующий в своем сегменте.

Производство.
Производство.
ООО ВВЗ ТЕЙСИ

Производство.
Производство.
ООО ВВЗ ТЕЙСИ
11 ноября 1996 года была выдана первая лицензия, и с этого момента предприятие начало активную производственную деятельность.

В 1999 году была завершена полная модернизация производства.

Более двадцати лет в основу деятельности компании поставлена стабильная и тщательная работа над качеством производимых напитков. Такой подход к производству возможен благодаря использованию высоких технологий, современного оборудования в сочетании с давними традициями. Залогом успешной деятельности выступает квалифицированный коллектив работников, обеспечивающий бесперебойное функционирование сложного оборудования. Кроме этого, на каждом этапе производства организован строгий контроль, который осуществляют высококлассные специалисты — сотрудники собственной аттестованной лаборатории завода. На предприятии внедрена система ХАССП*, обеспечивающая контроль качества на всех этапах производства, любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции.

Коллектив.
Коллектив.
ООО ВВЗ ТЕЙСИ
Сегодня ассортимент продукции выпускаемой предприятием включает более 150 наименований напитков, которые поставляется не только по Сибирскому Федеральному округу, но и всей России от Московской области до Камчатского края. Предприятие ведет международное сотрудничество с Китаем, где большим спросом пользуются уникальные напитки, произведенные на Алтае. Завод является крупным налогоплательщиком, входящим в десятку крупнейших налогоплательщиков края. Средства от уплаты налогов поступающие в федеральный и краевой бюджеты идут на заработные платы бюджетникам, социальные нужды, позволяют развиваться региону. Компания «ТЕЙСИ» — социально ориентированное предприятие, ведущее культурно-просветительскую деятельность в плане потребления напитков и привития культуры пития. ООО «ТЕЙСИ» поддерживает развитие спорта на Алтае, является спонсором детских спортивных команд, команды мастеров по хоккею «Алтай», оказывает поддержку культурным учреждениям края.

Производство.
Производство.
ООО ВВЗ ТЕЙСИ

Деятельность компании не раз была отмечена наградами и дипломами различных выставок, в том числе международной выставки «Продэкспо». Государственные награды Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и качества продукции Минсельхоза России — еще одно яркое подтверждение того, что «ТЕЙСИ» является перспективной, стабильной и при этом динамично развивающейся компанией, создающей уникальную продукцию в строгом соответствии с высокими стандартами качества.

  • «ТЕЙСИ» — это более 250 сотрудников / 20 лет работы / 150 наименований продукции

*ХАССП — (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)) — это система контроля качества на пищевом предприятии, внедрение которой осуществляется в соответствии с международным стандартом ISO 22000 HACCP (система менеджмента безопасности на производстве пищевых продуктов). Соблюдение требований стандарта при производстве пищевой продукции, является обязательным условием действующего законодательства РФ.

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