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Потребитель

6 тысяч за отопление. Бийчан шокировали январские квитанции

Жители Бийска в соцсетях рассказали об огромных счетах за отопление, которые им выставили в январе. В некоторых квитанциях суммы доходят до 6 тысяч рублей, пишет «Бийский рабочий», при этом местные власти уверяют, что все посчитано верно.

Квитанция. ЖКХ.
Квитанция. ЖКХ.
Павел Водопьянов

В мэрии Бийска на возмущения горожан ответили, что сумму начисляют исходя из показаний общедомовых счетчиков.

«Температура теплоносителя в системе соответствует утвержденному графику в соответствии с температурой наружного воздуха. Массовых обращений от жителей города на низкую температуру в жилых помещениях нет. Незначительное снижение температуры в отдельных домах связано с продолжительными низкими температурами воздуха. Начисление оплаты осуществляется исходя из фактических показаний общедомовых приборов учёта», — говорится в заявлении чиновников.

Также в пресс-службе городской администрации заявили, что в 2021 году ожидается установление единого общегородского тарифа за тепло, что приведет к снижению начислений для потребителей тепловой энергии от малых котельных.

Как отмечает «Бийский рабочий», подобные суммы за отопление бийчане видят не впервые — энергетики и ранее ссылались на морозы, из-за которых предприятия увеличивают интенсивность работы оборудования.

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