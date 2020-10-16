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Тысячи квадратных метров газонов и асфальта барнаульские энергетики вернули на место после ремонтов

Больше 32 километров тепловых сетей заменила Сибирская генерирующая компания до начала отопительного сезона в Барнауле. Следующим этапом, после работ с металлом, стало благоустройство территории на месте замены трубопроводов. Всего на эти цели в 2020 году компания направила 96,2 млн рублей.

Средства ушли в основном на укладку асфальта, плитки и высадку газонов. Выполняется благоустройство участка до первоначального состояния после любого ремонта: и капитального, и текущего. Поэтому, кроме «косметических процедур» на 59 участках запланированной замены тепловых сетей этого лета, в 96,2 млн рублей были заложены средства и благоустройство территории после срочных ремонтов, в том числе, которые компания выполняла в отопительный сезон 2019−2020 годов.

По данным на середину октября, восстановлено почти 44 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия и 30 тысяч квадратных метров газонов.

Ежегодно контролирует процесс благоустройства администрация района города, на чьей территории проводится ремонт. Она выдает организации разрешение-ордер на тот или иной участок ремонта. Обычно ордер выдается сроком на месяц. Согласно правилам благоустройства Барнаула, максимальный срок может достигать двух месяцев, если участок считается сложным. Закрытие ордера происходит после полного восстановления благоустройства на объекте.

Благоустройство некоторых участках после летних ремонтов еще не завершено. Подрядчики продолжают трудиться на девяти участках в разных районах города. Окончательно довести объекты до первоначального вида планируется 17 и 19 октября.

Также до наступления плохой погоды специалисты будут приводить в порядок участки, где были проведены текущие ремонты тепловых сетей после повреждений. Если же минусовая температура установится в Барнауле раньше завершения работ, то зимой специалисты СГК будут контролировать состояние грунта на неблагоустроенных объектах, а к полному благоустройству вернутся весной. Такая практика существует уже не первый год. Участки прошлого года, которые компания переносила на весну, полностью благоустроены.

Если у жителей города остались вопросы по облагораживанию территорий — их можно задать по телефону диспетчерской СГК в Барнауле: 8 (3852) 59-97-15. Или в аккаунтах компании в социальных сетях.

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