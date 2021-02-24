Тысячи жителей Алтая в пандемию нарастили долги за электричество. Что их ждет в 2021 году?

Мораторий на отключение должников из категории «население» и начисление им пени ввели постановлением Правительства РФ № 424 от 2 апреля 2020 года. Действие запрета закончилось 31 декабря.
Между тем, тысячи жителей, вероятно, восприняли мораторий как возможность не платить. Причем прирост задолженности произошел, несмотря на почти пятикратное, по сравнению с «доковидным» годом, увеличение мероприятий в отношении абонентов (обзвонов, смс-оповещений о необходимости оплатить долг), а также почти двукратное увеличение количества предъявляемых исков.
Суммы долга у всех, разумеется, разные. Есть и весьма солидные, превышающие 10 тыс. рублей. «Некоторые наши потребители вообще не оплачивали потребление в течение года», — сообщил Валерий Нагорнов, гендиректор «Алтайэнергосбыта».
В целом задолженность населения двух Алтаев перед энергосбытовой компанией возросла в 2020 году на 142,8 млн рублей, достигнув 359 млн рублей на начало 2021 года.
При этом по другим категориям потребителей (ЖКХ, промышленность, бюджетная сфера), напротив, задолженность сократилась, что скомпенсировало ситуацию с дебиторкой для компании в целом.
В 2021 году вновь начали действовать все меры воздействия, работавшие до введения моратория — и начисление пени, и отключение электроэнергии для должников-физлиц. Все они будут применяться. Что надо иметь в виду?
- В первый месяц просрочки пеня не начисляется.
- За второй и третий месяц на долг уже «накручивается» пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
- С четвертого месяца пеня становится максимальной — 1/130 ставки ЦБ.
Для справки: ставка ЦБ на сегодня — 4,25%.
В январе компания разослала около 20 тыс. уведомлений на отключение электроэнергии своим должникам и напомнила о необходимости погасить долг. А с начала февраля уже началась работа по отключениям электроэнергии.
В то же время в компании по опыту считают, что большинство неплательщиков погасят долги не дожидаясь, пока в их домах потухнет свет, а в случае сложной жизненной ситуации, обратятся в клиентские офисы компании за рассрочкой долга, в этом случае будет разработан график погашения.
Энергетики вправе отключить электроэнергию, если гражданин накопил долг, превышающий сумму 2 месячных размеров платы за электроэнергию, рассчитанный, исходя из нормативов.
Поэтому, получив уведомление об отключении, потребитель должен за 20 дней погасить долг (или договориться о графике погашения).
Чтобы вернуть свет, придется не только полностью погасить задолженность вместе с пеней за просрочку, но и оплатить энергетикам расходы на отключение-подключение.