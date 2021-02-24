Тысячи жителей Алтая в пандемию нарастили долги за электричество. Что их ждет в 2021 году?

1. С чем связано появление задолженности?

Мораторий на отключение должников из категории «население» и начисление им пени ввели постановлением Правительства РФ № 424 от 2 апреля 2020 года. Действие запрета закончилось 31 декабря.

Между тем, тысячи жителей, вероятно, восприняли мораторий как возможность не платить. Причем прирост задолженности произошел, несмотря на почти пятикратное, по сравнению с «доковидным» годом, увеличение мероприятий в отношении абонентов (обзвонов, смс-оповещений о необходимости оплатить долг), а также почти двукратное увеличение количества предъявляемых исков.