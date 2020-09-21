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30-тысячная комплектная трансформаторная подстанция изготовлена на Алтайском трансформаторном заводе

Коллектив Алтайского трансформаторного завода выпустил 30-тысячную комплектную трансформаторную подстанцию. Ею стала КТП, корпус которой выполнен из оцинкованного металла, для компании «Башкирэнерго». По случаю этого события на предприятии отмечены благодарственными письмами и денежными премиями сотрудники, внесшие значительный вклад в производство КТП.

Коллектив Алтайского трансформаторного завода, внесший значительный вклад в производство КТП
Коллектив Алтайского трансформаторного завода, внесший значительный вклад в производство КТП
Фото из архива Алтайского трансформаторного завода

«Алттранс» выпускал комплектные трансформаторные подстанции в период с 1960 по 1976 года, но основной выпуск начался в 1997 году. С тех пор было изготовлено 30 тыс. единиц этой продукции. Первым опытным образцом стала КТП мачтового типа. В 1997 году для выпуска новой продукции на заводе открыли отдельный цех, а в 1998 году коллектив предприятия запустил в производство линейку небольших КТП столбового типа мощностью до 100 кВА. Вскоре после мачтовых подстанций «Алттранс» освоил выпуск КТП киоскового типа.

Сегодня Алтайский трансформаторный завод выпускает комплектные трансформаторные подстанции киоскового, столбового и мачтового типов мощностью от 25 до 1000 кВА.

Выпускаемая продукция соответствует государственным стандартам, имеет сертификаты соответствия и декларации о соответствии систем сертификации Российской Федерации.

Среди покупателей — крупные предприятия энергетического комплекса: «Россети» и его дочерние МРСК, «Башкирэнерго», «Кузбасская энергосетевая компания» и др. и нефтедобывающие компании: «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз» и др.

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