30-тысячная комплектная трансформаторная подстанция изготовлена на Алтайском трансформаторном заводе

«Алттранс» выпускал комплектные трансформаторные подстанции в период с 1960 по 1976 года, но основной выпуск начался в 1997 году. С тех пор было изготовлено 30 тыс. единиц этой продукции. Первым опытным образцом стала КТП мачтового типа. В 1997 году для выпуска новой продукции на заводе открыли отдельный цех, а в 1998 году коллектив предприятия запустил в производство линейку небольших КТП столбового типа мощностью до 100 кВА. Вскоре после мачтовых подстанций «Алттранс» освоил выпуск КТП киоскового типа.