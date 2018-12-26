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Tkeycoin вырастет до $200 к концу 2019 года

На фоне сообщений об открытии офиса TKEY DMCC в Объединенных Арабских Эмиратах, компанией было также объявлено о другом важнейшем событии. Европейский фонд FDNM Consulting сообщил о крупных инвестициях в блокчейн-проект Tkeycoin. Заключено соглашение с компанией TKEY DMCC о покупке активов Tkeycoin на сумму $3,5 млн. Кроме того, фонд заявил о желании постепенного увеличения инвестиционного пакета и финансирования научных разработок и сервисов Tkeycoin.

Tkeycoin вырастет до $200 к концу 2019 года.
Tkeycoin вырастет до $200 к концу 2019 года.
Фото предоставлено рекламодателем

Интерес FDNM Consulting к проекту Tkeycoin обусловлен, в первую очередь, перспективами развития как самой платежной системы, так и других сопутствующих технологий. Как отметили представители фонда, решения, разрабатываемые российским стартапом, имеют высокий потенциал применения в целом ряде сфер, включая медицину и логистику. В планах европейского фонда целевое финансирование научных разработок и технологий Tkeycoin с целью их дальнейшей интеграции на рынках различных стран.

Инвестиции FDNM Consulting позитивно отразятся на росте курса монеты Tkeycoin. Эксперты фонда считают, что цены в $100−200 Tkeycoin может достичь уже через 1−2 года, а после финальной продажи активов способен преодолеть отметку в $600. С мнением европейских коллег согласны независимые специалисты в сети, отмечая, что новые обстоятельства дают основания для пересмотра прогноза цены монеты в $450 в сторону увеличения.

Если верить сообщениям различных СМИ, листинга Tkeycoin на бирже ждут инвесторы из ОАЭ и Кореи, а также представители нескольких европейских стран. По подсчетам экспертов, уже через 3−4 месяца после выхода на биржу объемы торгов криптовалютой увеличатся в 6−8 раз по сравнению с объемами торгов в первый месяц после листинга.

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