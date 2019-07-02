ТМ «Алтайский лен» проводит розыгрыш полезных подарков

Итак, мы разыгрываем три набора полезных продуктов от ТМ «Алтайский лен».
- Витамины «Омега 3*6»
- Коробочка полезных батончиков
- Льняное масло
- Льняное семя
- Кисель
- Мука льняная.
- Подпишитесь на @altairegioncom;
- Отметьте друга в комментариях под этим постом;
- На своей странице выложите фото нашей продукции с отметкой @altairegioncom и напишите свое мнение о ней.
Нашу продукцию вы можете сфотографировать, а также приобрести в магазинах «Мария-Ра» и «Лента».
Количество комментариев мы не ограничиваем. Отмечайте реальных людей и делайте свои шансы на победу еще выше!
Двух победителей мы определим с помощью сервиса @lizaonair, а третьего победителя выберет наша судейская коллегия — за самое оригинальное фото и более развернутый отзыв о нас!
Итоги розыгрыша мы подведем 19 июля. Желаем всем удачи!
На момент розыгрыша ваша страница должна быть открыта.
Победителем может быть только владелец реального аккаунта! Фейковые и рекламные страницы будут сняты с розыгрыша!
Доставка подарка в любой город России будет для победителя абсолютно бесплатна.
#altairegioncom #алтайскийлен #инкомторг
Организатор конкурса — ООО «ИНКОМ ТОРГ». Срок проведения —