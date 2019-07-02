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ТМ «Алтайский лен» проводит розыгрыш полезных подарков

Дорогие друзья, мы подготовили для вас розыгрыш подарков!

Конкурс.
Конкурс.
Фото из архива ООО «ИНКОМ ТОРГ».

Итак, мы разыгрываем три набора полезных продуктов от ТМ «Алтайский лен».

Состав наборов:
  • Витамины «Омега 3*6»
  • Коробочка полезных батончиков
  • Льняное масло
  • Льняное семя
  • Кисель
  • Мука льняная.
А чтобы выиграть, выполните несколько условий розыгрыша:
  1. Подпишитесь на @altairegioncom;
  2. Отметьте друга в комментариях под этим постом;
  3. На своей странице выложите фото нашей продукции с отметкой @altairegioncom и напишите свое мнение о ней.

Нашу продукцию вы можете сфотографировать, а также приобрести в магазинах «Мария-Ра» и «Лента».

Количество комментариев мы не ограничиваем. Отмечайте реальных людей и делайте свои шансы на победу еще выше!

Двух победителей мы определим с помощью сервиса @lizaonair, а третьего победителя выберет наша судейская коллегия — за самое оригинальное фото и более развернутый отзыв о нас!

Итоги розыгрыша мы подведем 19 июля. Желаем всем удачи!

На момент розыгрыша ваша страница должна быть открыта.

Победителем может быть только владелец реального аккаунта! Фейковые и рекламные страницы будут сняты с розыгрыша!

Доставка подарка в любой город России будет для победителя абсолютно бесплатна.

#altairegioncom #алтайскийлен #инкомторг

Организатор конкурса — ООО «ИНКОМ ТОРГ». Срок проведения — до 19.07.19 г. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

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