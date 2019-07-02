ТМ «Алтайский лен» проводит розыгрыш полезных подарков

Дорогие друзья, мы подготовили для вас розыгрыш подарков!

Итак, мы разыгрываем три набора полезных продуктов от ТМ «Алтайский лен».

Состав наборов: Витамины «Омега 3*6»

Коробочка полезных батончиков

Льняное масло

Льняное семя

Кисель

Мука льняная.

А чтобы выиграть , выполните несколько условий розыгрыша: Подпишитесь на @altairegioncom; Отметьте друга в комментариях под этим постом; На своей странице выложите фото нашей продукции с отметкой @altairegioncom и напишите свое мнение о ней.

Нашу продукцию вы можете сфотографировать, а также приобрести в магазинах «Мария-Ра» и «Лента».

Количество комментариев мы не ограничиваем. Отмечайте реальных людей и делайте свои шансы на победу еще выше!

Двух победителей мы определим с помощью сервиса @lizaonair, а третьего победителя выберет наша судейская коллегия — за самое оригинальное фото и более развернутый отзыв о нас!

Итоги розыгрыша мы подведем 19 июля. Желаем всем удачи!

На момент розыгрыша ваша страница должна быть открыта.

Победителем может быть только владелец реального аккаунта! Фейковые и рекламные страницы будут сняты с розыгрыша!

Доставка подарка в любой город России будет для победителя абсолютно бесплатна.

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