Топ-7 блюд, которые нужно попробовать в Сростках по пути в Горный Алтай

Гости Шукшинского фестиваля с удовольствием ели пирожки, чебуреки, драники и многое другое. Базарчик здесь работает круглый год, так что любой желающий может угостится местной стряпней. Рассказываем, что обязательно нужно попробовать, оказавшись в Сростках.

Малосольные огурчики

Эту летнюю закуску продают поштучно за 30 рублей на базарчике. Но чуть дальше такие огурцы стоят на 5 рублей дешевле, а если хочется сразу много, то продавцы предложат взять их в небольшом контейнере за 150 рублей. Они уверяют, что их продукт отличается — эти огурцы вырастили в Сростках, а те, что продают у дороги, привезли с овощной базы.

Чай с травами

На въезде в село можно купить чай со сростинскими травами — с душицей, мятой, чабрецом, баданом, листьями малины и смородины. Его цена совсем не отличается от обычного чая — оба напитка стоят 30 рублей. Но аромат и вкус заставляет сделать выбор в пользу травяного.

Блины с ягодами

Популярное лакомство для гостей-сладкоежек — блинчики с начинкой из малины, вишни, виктории и ежевики. Чаще всего такую «ягодную радость» гости берут своим детям. Один блинчик стоит дороговато — 70 рублей. Но стоит попробовать!

Что ели гости Шукшинского фестиваля Анна Зайкова

Домашний морс

Гости фестиваля полюбили и холодный домашний морс. Чаще всего продавцы предлагали выбор между клюквенным и вишневым, но на базарчике можно найти еще один — облепиховый. Любители этой ягоды вряд ли пройдут мимо такого освежающего напитка.

Пирожки с лапоть

Любимые всеми сростинские пирожки никуда не делись — их все так же продают на въезде в село. Печеные за 80 рублей, а жареные за 70. Но если немного пройтись по базарчику, можно найти еще одно место, где такие пирожки стоят 50−60 рублей. Особой разницы между ними нет, даже размер такой же — как лапоть.

Чебуреки

Большие и вкусные жареные чебуреки — еще один хит среди гостей села. Но здесь такая же ситуация, как с пирожками — на въезде в Сростки их продают за 100 рублей, а чуть дальше за 70. Там и выбор начинок предоставят — есть с мясом, а есть с ветчиной и сыром.

Драники

Про сростинские драники можно даже не говорить — они явно стоят того, чтобы их попробовать. Это знаменитое блюдо очень популярно среди туристов. На базарчике большой драник с мясом стоит 100 рублей.