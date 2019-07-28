Топ-7 блюд, которые нужно попробовать в Сростках по пути в Горный Алтай

Малосольные огурчики
Эту летнюю закуску продают поштучно за 30 рублей на базарчике. Но чуть дальше такие огурцы стоят на 5 рублей дешевле, а если хочется сразу много, то продавцы предложат взять их в небольшом контейнере за 150 рублей. Они уверяют, что их продукт отличается — эти огурцы вырастили в Сростках, а те, что продают у дороги, привезли с овощной базы.
Чай с травами
На въезде в село можно купить чай со сростинскими травами — с душицей, мятой, чабрецом, баданом, листьями малины и смородины. Его цена совсем не отличается от обычного чая — оба напитка стоят 30 рублей. Но аромат и вкус заставляет сделать выбор в пользу травяного.
Блины с ягодами
Популярное лакомство для гостей-сладкоежек — блинчики с начинкой из малины, вишни, виктории и ежевики. Чаще всего такую «ягодную радость» гости берут своим детям. Один блинчик стоит дороговато — 70 рублей. Но стоит попробовать!
Домашний морс
Гости фестиваля полюбили и холодный домашний морс. Чаще всего продавцы предлагали выбор между клюквенным и вишневым, но на базарчике можно найти еще один — облепиховый. Любители этой ягоды вряд ли пройдут мимо такого освежающего напитка.
Пирожки с лапоть
Любимые всеми сростинские пирожки никуда не делись — их все так же продают на въезде в село. Печеные за 80 рублей, а жареные за 70. Но если немного пройтись по базарчику, можно найти еще одно место, где такие пирожки стоят 50−60 рублей. Особой разницы между ними нет, даже размер такой же — как лапоть.
Чебуреки
Большие и вкусные жареные чебуреки — еще один хит среди гостей села. Но здесь такая же ситуация, как с пирожками — на въезде в Сростки их продают за 100 рублей, а чуть дальше за 70. Там и выбор начинок предоставят — есть с мясом, а есть с ветчиной и сыром.
Драники
Про сростинские драники можно даже не говорить — они явно стоят того, чтобы их попробовать. Это знаменитое блюдо очень популярно среди туристов. На базарчике большой драник с мясом стоит 100 рублей.