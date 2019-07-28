Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 июля 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Топ-7 блюд, которые нужно попробовать в Сростках по пути в Горный Алтай

Гости Шукшинского фестиваля с удовольствием ели пирожки, чебуреки, драники и многое другое. Базарчик здесь работает круглый год, так что любой желающий может угостится местной стряпней. Рассказываем, что обязательно нужно попробовать, оказавшись в Сростках.

Что ели гости Шукшинского фестиваля
Что ели гости Шукшинского фестиваля
Анна Зайкова

Малосольные огурчики

Эту летнюю закуску продают поштучно за 30 рублей на базарчике. Но чуть дальше такие огурцы стоят на 5 рублей дешевле, а если хочется сразу много, то продавцы предложат взять их в небольшом контейнере за 150 рублей. Они уверяют, что их продукт отличается — эти огурцы вырастили в Сростках, а те, что продают у дороги, привезли с овощной базы.

Чай с травами

На въезде в село можно купить чай со сростинскими травами — с душицей, мятой, чабрецом, баданом, листьями малины и смородины. Его цена совсем не отличается от обычного чая — оба напитка стоят 30 рублей. Но аромат и вкус заставляет сделать выбор в пользу травяного.

Блины с ягодами

Популярное лакомство для гостей-сладкоежек — блинчики с начинкой из малины, вишни, виктории и ежевики. Чаще всего такую «ягодную радость» гости берут своим детям. Один блинчик стоит дороговато — 70 рублей. Но стоит попробовать!

Что ели гости Шукшинского фестиваля
Что ели гости Шукшинского фестиваля
Анна Зайкова

Домашний морс

Гости фестиваля полюбили и холодный домашний морс. Чаще всего продавцы предлагали выбор между клюквенным и вишневым, но на базарчике можно найти еще один — облепиховый. Любители этой ягоды вряд ли пройдут мимо такого освежающего напитка.

Пирожки с лапоть

Любимые всеми сростинские пирожки никуда не делись — их все так же продают на въезде в село. Печеные за 80 рублей, а жареные за 70. Но если немного пройтись по базарчику, можно найти еще одно место, где такие пирожки стоят 50−60 рублей. Особой разницы между ними нет, даже размер такой же — как лапоть.

Чебуреки

Большие и вкусные жареные чебуреки — еще один хит среди гостей села. Но здесь такая же ситуация, как с пирожками — на въезде в Сростки их продают за 100 рублей, а чуть дальше за 70. Там и выбор начинок предоставят — есть с мясом, а есть с ветчиной и сыром.

Драники

Про сростинские драники можно даже не говорить — они явно стоят того, чтобы их попробовать. Это знаменитое блюдо очень популярно среди туристов. На базарчике большой драник с мясом стоит 100 рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость