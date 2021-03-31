Топ инструментов email-маркетологов

Сервис рассылки обеспечивает отслеживание эффективности кампании, управление контактами, создание вовлекающих писем, сегментирование пользователей. Он гарантирует, что ваши письма не окажутся в папке «спам». Существуют наиболее популярные инструменты для оптимизации этого процесса.
Пред тем как отправить информацию, необходимо определиться с целевой аудиторией, найти список контактов, которым будет интересно ваше предложение. Сократить время на поиски помогут такие инструменты:
- Hellobar — для создания баннеров, которые показывают сообщения посетителям сайта.
- Wistia — поможет в создании формы подписки из видео.
- Rafflecopter — с его помощью можно запустить раздачу на ресурсах. Также используется в разработке опросов и дальнейшей регистрации подписчиков.
- List Builder — позволяет создавать эффективные всплывающие окна, когда посетитель покидает сайт. Приложение помогает собирать емейлы пользователей на базе платформы WordPress.
Для быстрого сбора качественной контактной базы лучше всего использовать как можно больше инструментов, чтобы создать группу адресов, которые пригодятся в дальнейшей работе.
На следующем этапе нужно отсортировать контакты, оставляя только релевантные адреса. Непроверенная контактная база содержит массу опасностей, например, дубликаты, синтаксис, одноразовые адреса, спам-ловушки.
Отправка по ненадежным контактам — это бесполезная трата денег, риск попасть в черный список почтовых ресурсов. Для этого можно использовать такие платформы: Mailvalidator, ZeroBounce, QuickEmailVerification.
Чтобы текст было удобно и просто читать, он должен быстро загружаться и иметь небольшой вес. Поэтому часто графические изображения, предназначенные для отправки, сжимают. Для начала нужно найти картинки, в этом помогут различные фотостоки. Самые популярные — Pixabay, FreePhotosBank, Unsplash, Stock Up, Imcreator. Теперь нужно позаботиться о том, чтобы визуальная часть загружалась моментально. Привести их в правильный вид и формат помогут:
- Canva — на этой платформе можно работать с изображениями.
- Photoshop — редактор фото.
- Animaker — подойдет для флеш-анимационного контента.
- TinyPNG — онлайн-компрессор графических изображений.
Информативность и грамотность — вот главные признаки вовлекающего контента. Шаблонные фразы не сделают текст лучше. Для улучшения качества текста можно использовать различные сервисы: Glvrd совершенствует стиль письма, Text.ru проверяет орфографию и уникальность, Stopslov.net используют для поиска «воды», Synonym Online подбирает синонимы, Orfogrammka укажет на ошибки.
Начальные этапы автоматизации можно отрабатывать на небольшой базе данных. Отправлять письма по адресам вручную — дело длительное. Поэтому в емейл-маркетинге используют инструменты для автоматизации процесса отправки писем, например, Mailchimp, GetResponse.
Для построения email-стратегии нужно определить, есть ли результаты от ранее проведенной работы. После рассылки проводится анализ с помощью Google Analytics и Yandex Metrika. Они показывают последующие действия аудитории после перехода на сайт и то, с какого устройства было выполнено посещение ресурса. К обязательным метрикам относятся: переход по ссылкам, процент конверсии, отписки, ошибки в отправке.
Для работы в емейл-маркетинге также используется календарь инфоповодов. Эта функция позволяет проводить отправку писем в знаменательные для пользователей дни. Сохраните в закладки несколько сайтов с удачными проектами емейл-маркетинга или товарами, используя примеры конкурентов для генерации идей. Не лишней будет подписка на канал со свежими новостями в сфере email-маркетинга.