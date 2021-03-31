Топ инструментов email-маркетологов

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Для сбора базы подписчиков

Пред тем как отправить информацию, необходимо определиться с целевой аудиторией, найти список контактов, которым будет интересно ваше предложение. Сократить время на поиски помогут такие инструменты:

Hellobar — для создания баннеров , которые показывают сообщения посетителям сайта.

которые показывают сообщения посетителям сайта. Wistia — поможет в создании формы подписки из видео.

Rafflecopter — с его помощью можно запустить раздачу на ресурсах. Также используется в разработке опросов и дальнейшей регистрации подписчиков.

List Builder — позволяет создавать эффективные всплывающие окна , когда посетитель покидает сайт. Приложение помогает собирать емейлы пользователей на базе платформы WordPress.

Для быстрого сбора качественной контактной базы лучше всего использовать как можно больше инструментов, чтобы создать группу адресов, которые пригодятся в дальнейшей работе.