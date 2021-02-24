ТОП Матрас отвечает на вопросы клиентов: какой период использования матрасов

Многие люди еще 20−30 лет назад покупали матрас один раз и на всю жизнь. Наверное, у каждого есть старый матрас в доме, который в принципе пригоден для использования, и даже используется, хотя для того, чтобы не ощущать дискомфорт, его прикрывают одеялами.

На самом деле в те времена не использовались передовые технологии, поэтому несмотря на то, что металлический каркас может оставаться целым, внутри изделия появляется плесень, грибки и другие микроорганизмы, которые ежедневно отравляют организм человека. Если вы используете старое изделие уже более 20 лет его уже давно пора выбросить и приобрести новый и современны, не обязательно самый дорогой.

В среднем период использования данных товаров для сна составляет 10 лет. Период гарантии, который предлагается практически всеми зарубежными производителями составляет до 10 лет, средний период использования моделей отечественного производства составляет от 1 до 5 лет в зависимости от цены и от составляющих данного изделия. А на самом деле речь идет о гарантийном обслуживании данной модели, по факту же они могут служить до 10 лет, если за ними правильно ухаживать.

Если по матрасу не прыгать и использовать его аккуратно, можно говорить о том, что он будет практически вечным. Главное, что необходимо — это правильно ухаживать за ним, в частности, необходимо покупать чехлы, которые защищают изделие от проникновения влаги, формирующей среду для размножения плесени и грибков. К слову, если вы будете покупать товары на сайте ТОП МАТРАС, узнайте о возможных скидках при заказе изделия и чехла.

Матрас должен устанавливаться на правильный каркас. Если раньше это были металлические пружины, то сегодня это самое худшее, что можно сделать для своего матраса, поскольку он постоянно будет сгибаться. Изделие необходимо ставить на твёрдую поверхность, которая имеет щели для проветривания. Идеальным вариантом будет использование деревянных ламелей, которые имеют достаточно большие промежутки, позволяющие изделию дышать, в то время как верхняя часть закрывается постельным бельем и используется для сна.

Чтобы увеличить период использования товара для сна, за ним также необходимо правильно ухаживать, в частности изделие нельзя стирать или застирывать. Лучше вызвать химчистку на дом и заказать полную очистку с сушкой. Так можно будет сохранить изделие на долгие годы, при этом он не будет накапливать неприятные запахи и будет всегда чистым.

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