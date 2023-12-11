ТОП-10 настольных игр для нескучного семейного вечера

Кратко о пользе настольных игр
Настольные игры полезны для детей и взрослых. С их помощью вы можете организовать времяпрепровождение так, чтобы интересно было всем членам семьи. Польза игр:
- развитие мышления. Продумывая ходы, оценивая действия противника и принимая решения, ребенок учится анализировать и мыслить логически;
- тренировка памяти;
- развитие усидчивости и умения сосредотачиваться на решении поставленных задач;
- обучение. Малыши и дети постарше могут узнать многое об окружающем их мире в процессе увлекательной игры;
- улучшение математических навыков. Многие настолки имеют математический уклон, но и простая «ходилка» с кубиками будет полезна для оттачивания навыков счета;
- развитие навыков коммуникации. К сожалению, в современном мире технологий многие разучились общаться;
- снятие стресса. Игра – прекрасный способ забыть о проблемах трудовых будней и получить максимум положительных эмоций в кругу семьи;
- развитие фантазии и творческих навыков. Во многих играх они нужны для успешного прохождения заданий.
Если ребенка не оторвать от гаджетов, попробуйте купить ему подходящую по возрасту и интересам настольную игру. Возможно, это станет отличным выходом (кстати, такой метод рекомендуют детские психологи).
Какую игру выбрать?
Выбирая игрушки и настолки, важно ориентироваться на возрастные рекомендации от производителя. Если пятилетнему ребенку преподнести игру, рассчитанную на категорию 10+, ему будет сложно, и, как следствие, неинтересно.
Популярные в 2023 году игры:
- «Имаджинариум» 6+ — увлекательная ассоциативная настолка, представленная в различных вариациях;
- «Падающая башня» или «Дженга» 8+ — простая и недорогая игра, направленная на развитие координации движений, ловкости и аккуратности;
- «Монополия» 8+ — классика, не теряющая популярности не один год подряд;
- «Угадай, кто я?» 6+ — веселая игра для всей семьи, с которой вам точно не будет скучно;
- «Взрывные котята» 10+ — в 2023 году эта новая игра попала в ТОП по популярности;
- настольный хоккей и футбол 3+;
- «Каркассон» 8+ — увлекательная экономическая стратегия, завоевавшая множество престижных наград;
- «УНО» 7+ — карточная развивашка, которую удобно взять в дорогу, в гости, в поездку;
- игры для юных детективов, например, «Cluedo» 8+ (Клуэдо, их много, подобрать можно на любой вкус);
- шашки, шахматы, лото 4+ — классика, которая также пользуется популярностью.
Играйте с удовольствием!