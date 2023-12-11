ТОП-10 настольных игр для нескучного семейного вечера

Многие взрослые люди забывают о важности «живого» общения и предпочитают проводить вечера с любимыми гаджетами, передавая такую не слишком здоровую привычку своим детям. Прекрасная альтернатива этому — увлекательные настольные игры , которые служат одновременно для развлечения и развития множества полезных навыков.

Кратко о пользе настольных игр

Настольные игры полезны для детей и взрослых. С их помощью вы можете организовать времяпрепровождение так, чтобы интересно было всем членам семьи. Польза игр:

развитие мышления. Продумывая ходы, оценивая действия противника и принимая решения, ребенок учится анализировать и мыслить логически;

тренировка памяти;

развитие усидчивости и умения сосредотачиваться на решении поставленных задач;

обучение. Малыши и дети постарше могут узнать многое об окружающем их мире в процессе увлекательной игры;

улучшение математических навыков. Многие настолки имеют математический уклон, но и простая «ходилка» с кубиками будет полезна для оттачивания навыков счета;

развитие навыков коммуникации. К сожалению, в современном мире технологий многие разучились общаться;

снятие стресса. Игра – прекрасный способ забыть о проблемах трудовых будней и получить максимум положительных эмоций в кругу семьи;

развитие фантазии и творческих навыков. Во многих играх они нужны для успешного прохождения заданий.

Если ребенка не оторвать от гаджетов, попробуйте купить ему подходящую по возрасту и интересам настольную игру. Возможно, это станет отличным выходом (кстати, такой метод рекомендуют детские психологи).

Какую игру выбрать?

Выбирая игрушки и настолки, важно ориентироваться на возрастные рекомендации от производителя. Если пятилетнему ребенку преподнести игру, рассчитанную на категорию 10+, ему будет сложно, и, как следствие, неинтересно.

Популярные в 2023 году игры:

«Имаджинариум» 6+ — увлекательная ассоциативная настолка, представленная в различных вариациях;

«Падающая башня» или «Дженга» 8+ — простая и недорогая игра, направленная на развитие координации движений, ловкости и аккуратности;

«Монополия» 8+ — классика, не теряющая популярности не один год подряд;

«Угадай, кто я?» 6+ — веселая игра для всей семьи, с которой вам точно не будет скучно;

«Взрывные котята» 10+ — в 2023 году эта новая игра попала в ТОП по популярности;

настольный хоккей и футбол 3+;

«Каркассон» 8+ — увлекательная экономическая стратегия, завоевавшая множество престижных наград;

«УНО» 7+ — карточная развивашка, которую удобно взять в дорогу, в гости, в поездку;

игры для юных детективов, например, «Cluedo» 8+ (Клуэдо, их много, подобрать можно на любой вкус);

шашки, шахматы, лото 4+ — классика, которая также пользуется популярностью.

Играйте с удовольствием!