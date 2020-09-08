Топ 5 настоящих финских производителей пуховиков.

Финны всегда отличались особым подходом к производству одежды — это факт. Зима в Финляндии, действительно, очень холодная. Но это не единственный фактор, который позволил им стать одними из лидеров на мировом рынке по производству верхней одежды. Иначе пуховики российских производителей были бы ничуть не хуже, ведь температуры в нашей стране тоже порой опускаются до -30.

Главное отличие в том, что финские компании работают на мировом рынке и очень трепетно относятся к собственному имиджу. Помимо этого, на территории страны действует определенный ряд законов, которые ставят производителей в рамки в вопросе выбора материалов для производства. Именно поэтому финские пуховики и куртки создаются только их экологически чистых материалов, имеют престижные сертификаты качества и производятся на фабриках, соблюдающих стандарт социального соответствия BSCI.

5 настоящих финских брендов верхней одежды:

1. Dixi Coat Сравнительно молодой бренд (основан в 1975 году), однако очень резко набрал популярность и стал одним из самых заметных на мировом рынке. Продукция ориентирована преимущественно на дам, хотя ассортимент включает и молодежные модели. Продается в магазинах Финляндии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, России и др. Помимо натурального утеплителя - пуха арктического гуся, который застолбил за собой звание одного из самых теплых, технологи бренда разработали серию искусственных утеплителей, которые умеют подстраиваться под температуру тела и свойства окружающей среды, являются более тонкими и легкими и при этом не уступают по теплоизоляционным свойствам натуральному. Также Dixi Coat отличается широкой размерной сеткой – от 42 до 62 размера. Сайт в России: https://lass-fashion.ru/dixi-coat/

2. Luhta Данный бренд представлен на рынке также несколько десятков лет. В ассортименте как женские, так и мужские и детские модели. Особое внимание уделено спортивным пуховикам для активного образа жизни.

3. Reima Известный каждой маме финский бренд, который специализируется на производстве исключительно детской одежды. Удобные и практичные куртки, яркие цвета и модные детали. Для самых маленьких и детей постарше.

4. Joutsen Бренд, который производит не только верхнюю одежду, но и товары для дома (одеяла и подушки). В качестве наполнителя используются только натуральные материалы — пух арктического гуся.

5. Halti Этот бренд назван в честь одной из многочисленных сопок Финляндии. Ассортимент в большей степени представлен спортивными моделями для активного образа жизни.

Данные компании — не единственные производители верхней одежды из Финляндии, однако именно они смогли широко распространиться за пределами родины и выйти на мировой уровень, завоевав доверие миллионов покупателей.

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