Топ 5 настоящих финских производителей пуховиков.

Главное отличие в том, что финские компании работают на мировом рынке и очень трепетно относятся к собственному имиджу. Помимо этого, на территории страны действует определенный ряд законов, которые ставят производителей в рамки в вопросе выбора материалов для производства. Именно поэтому финские пуховики и куртки создаются только их экологически чистых материалов, имеют престижные сертификаты качества и производятся на фабриках, соблюдающих стандарт социального соответствия BSCI.
5 настоящих финских брендов верхней одежды:
Сравнительно молодой бренд (основан в 1975 году), однако очень резко набрал популярность и стал одним из самых заметных на мировом рынке. Продукция ориентирована преимущественно на дам, хотя ассортимент включает и молодежные модели. Продается в магазинах Финляндии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, России и др.
Помимо натурального утеплителя - пуха арктического гуся, который застолбил за собой звание одного из самых теплых, технологи бренда разработали серию искусственных утеплителей, которые умеют подстраиваться под температуру тела и свойства окружающей среды, являются более тонкими и легкими и при этом не уступают по теплоизоляционным свойствам натуральному. Также Dixi Coat отличается широкой размерной сеткой – от 42 до 62 размера. Сайт в России: https://lass-fashion.ru/dixi-coat/
Данный бренд представлен на рынке также несколько десятков лет. В ассортименте как женские, так и мужские и детские модели. Особое внимание уделено спортивным пуховикам для активного образа жизни.
Известный каждой маме финский бренд, который специализируется на производстве исключительно детской одежды. Удобные и практичные куртки, яркие цвета и модные детали. Для самых маленьких и детей постарше.
Бренд, который производит не только верхнюю одежду, но и товары для дома (одеяла и подушки). В качестве наполнителя используются только натуральные материалы — пух арктического гуся.
Этот бренд назван в честь одной из многочисленных сопок Финляндии. Ассортимент в большей степени представлен спортивными моделями для активного образа жизни.
Данные компании — не единственные производители верхней одежды из Финляндии, однако именно они смогли широко распространиться за пределами родины и выйти на мировой уровень, завоевав доверие миллионов покупателей.
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