ТОП-10 онлайн-игр для детей: развиваемся, играя

Не стоит недооценивать компьютерные игры для детей, считая их бесполезным и неинтересным занятием. Если нормировать пребывание ребенка за компьютером или у экрана смартфона, можно будет оценить пользу для его развития благодаря веселым и занимательным игрушкам — способность логически мыслить, быстро принимать правильные решения, ориентироваться в незнакомой обстановке, изучить цифры и цвета. Следующий ТОП-10 подскажет, какие игры онлайн для детей полезны, стимулируя умственное и физическое развитие маленьких геймеров.

Источник: oigri.net

Опытные родители рекомендуют

Тем, кто хочет предложить ребенку интересную игрушку, стоит обратить внимание на следующие варианты:

Correct math ( Точная математика). Несложная математическая игра , благодаря которой ребенок легко освоит действия сложения и вычитания. Несколько программ помогут выбрать сеанс с учетом возраста и знаний маленького геймера , чтобы игра не была для него слишком сложной и утомительной.

Источник: oigri.net

Elementary arithmetic game ( Простая арифметическая игра). Еще одна игра из семейства математических развлечений , которая введет ребенка в мир точных цифр и знаков действий. Несложные примеры объяснят будущему школьнику , какие действия можно выполнять с цифрами , чтобы получить нужный результат.

Источник: oigri.net

My Puzzle ( Мой пазл). Комплект несложных головоломок для малышей , которые отвлекут ребенка , а также помогут ему запомнить цвета и потренировать логическое мышление.

Источник: oigri.net

Island puzzle ( Пазл Остров). Эта игра перенесет ребенка на далекий остров , где ему предстоит помочь местным обитателям обустроиться и начать жить вместе с лесными и домашними животными.

Источник: oigri.net

Save the Fish ( Спаси рыбку). Здесь маленькому геймеру предстоит спасать забавных рыбок от многочисленных опасностей , подстерегающих их в глубинах океана.

Источник: oigri.net

Scratch game ( Игра царапка). Несложная игра для малышей , помогающая узнать много новых слов и проявить смекалку , чтобы догадаться , какие изображение скрыто на темном экране.

Источник: oigri.net

World adventures ( Мировые приключения). Это настоящий мир приключений , где можно разгадывать увлекательные головоломки , завоевывать виртуальные призы и построить необычный мир с забавными обитателями.

Мировые приключения). Это настоящий мир приключений где можно разгадывать увлекательные головоломки завоевывать виртуальные призы и построить необычный мир с забавными обитателями. Math Memory ( Математическая память). Игра на развитие у ребенка математической памяти. Идеально подходит для занятий с будущим школьником , чтобы помочь ему постичь сложную точную науку.

Источник: oigri.net

Маленькая принцесса. Игра обязательно понравится девочкам , которые любят наряжать и украшать своих кукол в самые красивые и яркие наряды.

которые любят наряжать и украшать своих кукол в самые красивые и яркие наряды. Scratch masters ( Властелины царапки). Отличная игра для расширения словарного запаса и развития смекалки , где задания постепенно усложняются , тренируя ум маленького игрока.

Важный момент: родителям следует позаботиться, чтобы игры для детей онлайн были максимально полезными для ребенка, не утомляя и не раздражая его. Для этого важно ограничить время нахождения перед экраном гаджета и помогать разбираться с наиболее сложными моментами.

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