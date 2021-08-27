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ТОП-10 онлайн-игр для детей: развиваемся, играя

Не стоит недооценивать компьютерные игры для детей, считая их бесполезным и неинтересным занятием. Если нормировать пребывание ребенка за компьютером или у экрана смартфона, можно будет оценить пользу для его развития благодаря веселым и занимательным игрушкам — способность логически мыслить, быстро принимать правильные решения, ориентироваться в незнакомой обстановке, изучить цифры и цвета. Следующий ТОП-10 подскажет, какие игры онлайн для детей полезны, стимулируя умственное и физическое развитие маленьких геймеров.

Источник: oigri.net

Опытные родители рекомендуют

Тем, кто хочет предложить ребенку интересную игрушку, стоит обратить внимание на следующие варианты:

  • Correct math (Точная математика). Несложная математическая игра, благодаря которой ребенок легко освоит действия сложения и вычитания. Несколько программ помогут выбрать сеанс с учетом возраста и знаний маленького геймера, чтобы игра не была для него слишком сложной и утомительной.
Источник: oigri.net
  • Elementary arithmetic game (Простая арифметическая игра). Еще одна игра из семейства математических развлечений, которая введет ребенка в мир точных цифр и знаков действий. Несложные примеры объяснят будущему школьнику, какие действия можно выполнять с цифрами, чтобы получить нужный результат.
Источник: oigri.net
  • My Puzzle (Мой пазл). Комплект несложных головоломок для малышей, которые отвлекут ребенка, а также помогут ему запомнить цвета и потренировать логическое мышление.
Источник: oigri.net
  • Island puzzle (Пазл Остров). Эта игра перенесет ребенка на далекий остров, где ему предстоит помочь местным обитателям обустроиться и начать жить вместе с лесными и домашними животными.
Источник: oigri.net
  • Save the Fish (Спаси рыбку). Здесь маленькому геймеру предстоит спасать забавных рыбок от многочисленных опасностей, подстерегающих их в глубинах океана.
Источник: oigri.net
  • Scratch game (Игра царапка). Несложная игра для малышей, помогающая узнать много новых слов и проявить смекалку, чтобы догадаться, какие изображение скрыто на темном экране.
Источник: oigri.net
  • World adventures (Мировые приключения). Это настоящий мир приключений, где можно разгадывать увлекательные головоломки, завоевывать виртуальные призы и построить необычный мир с забавными обитателями.
  • Math Memory (Математическая память). Игра на развитие у ребенка математической памяти. Идеально подходит для занятий с будущим школьником, чтобы помочь ему постичь сложную точную науку.
Источник: oigri.net
  • Маленькая принцесса. Игра обязательно понравится девочкам, которые любят наряжать и украшать своих кукол в самые красивые и яркие наряды.
  • Scratch masters (Властелины царапки). Отличная игра для расширения словарного запаса и развития смекалки, где задания постепенно усложняются, тренируя ум маленького игрока.

Важный момент: родителям следует позаботиться, чтобы игры для детей онлайн были максимально полезными для ребенка, не утомляя и не раздражая его. Для этого важно ограничить время нахождения перед экраном гаджета и помогать разбираться с наиболее сложными моментами.

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