Топ-5 популярных досок объявлений Барнаула

Доска объявлений Барнаула «EDC.SALE» — является одной из лучших досок объявлений, которой пользуются тысячи жителей города. Идеология сайта — предоставление удобного и главное — бесплатного сервиса для публикации объявлений. После заполнения всех полей вам не предложат оплатить размещение, как это случается при использовании других сервисов. Публикация объявлений совершенно бесплатная.

Доски объявлений традиционно считаются лучшим способом поиска клиентов и для частных лиц, и для небольших предприятий. При размещении объявлений в Интернете можно использовать две тактики. Первая предполагает публикацию на большом количестве онлайн сервисов. Вторая — использование одного, самого популярного и известного ресурса, коим и является в данном случае «EDC.SALE».

Веб-сайт одинаково хорошо работает на всех типах современных устройств, существуют мобильные версии для смартфонов и планшетов. Недавно были разработаны и запущены в работу приложения для мобильных устройств.

Использовать можно любую версию проекта, принципиальной разницы нет, ведь все объявления попадают в единую базу данных. На сайте работает строка поиска, с помощью которой удобно искать конкретный товар.

На сайте «EDC.SALE» нет раздела новостей, виджетов погоды или рекламных баннеров, благодаря чему достигается быстрая работа сервиса даже при медленном Интернете. Сайт размещен в международной доменной зоне .sale, предназначенной специально для коммерческих сайтов, связанных с торговлей.

2. Доска объявлений на портале «Мамочки Барнаула»

Логотип портала «Мамочки Барнаула». Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Не секрет, что мамочки, воспитывающие маленьких деток, — первые покупатели продуктов с невысоким ценником. Барнаульские мамы часто посещают веб-сайт Мамочки Барнаула. Здесь есть познавательные статьи, форум, социальная сеть, а также доска объявлений, на которой чаще всего продаются детские товары. Это автокресла, коляски, одежда, обувь. Также много объявления из других категорий (предлагают работу, квартиры, автомобили).

Доска объявлений оформлена в стиле Instagram. Здесь можно просматривать фото товаров, бесконечно долго их пролистывая. Пользователей не перегружают дополнительной информацией, ознакомиться с ней можно кликнув на изображение.

В объявлениях ничего лишнего, только нужная информация: заглавие, описание, фото, цена и телефон. Для добавления своего объявления понадобится выбрать категорию, указать цену, добавить описание (эти пункты обязательные) и фото (опционально). Объявления появляются на сайте быстро.

Кроме доски объявлений привлечь внимание к своему предложению можно на местном форуме и социалке. У Мамочек Барнаула есть страницы в разных соцсетях. Самая популярная — в Одноклассниках.

3. Доска объявлений на сайте «Барнаул 7»

Логотип сайта «Барнаул 7» Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Веб-сайт Барнаул 7 сразу встречает посетителя предложением что-либо купить, продать, найти себе занятость или сотрудников. Доска объявлений оформлена в традиционном стиле. На ней размещено более 40 тысяч объявлений.

Основа доски — предложения о купле-продаже недвижимости, автомобильной техники, услуг в сфере бизнеса. Все остальное отнесено в раздел «Барахолка». Именно здесь размещены объявления, которые для других сервисов являются приоритетными. Здесь можно найти продавцов детского автокресла, приобрести б/у пылесос или смартфон.

Подать объявление достаточно просто. Понадобится выбрать рубрику, раздел, добавить описание размером до трех тысяч символов и указать контактные данные. Небольшой недостаток — возможность загрузить лишь одну фотографию. При продаже подержанного велосипеда это, возможно, оправданно, но создать впечатление о продаваемой квартире с помощью одного графического файла достаточно сложно. Последние объявления отображаются под рубрикатором, но их удобно пролистывать лишь ознакомительной целью, так как найти нужный сервис или товар в общем потоке сложно.

Строка поиска работает по всему сайту, часто при запросе определенных товаров сайт предлагает производителей из каталога организаций, что тоже удобно.

4. Доска объявлений сайта «Барнаул для Вас»

Логотип сайта «Барнаул для Вас» Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Барнаул для Вас — не очередная барахолка, а полноценный Интернет-портал. Его главная функция — информирование барнаульцев о последних событиях в жизни города. Одним из важных элементов проекта является доска объявлений. Они структурированы по категориям и расположены по-старинке, в столбик.

Самой важной, судя по первой позиции, является рубрика «Недвижимость». Большинство объявлений в ней посвящено сделкам с квартирами и земельными участками. Также предлагается осуществить сделку с коммерческой недвижимостью, комнатами, домами и дачами. Для горожан Барнаул для вас предлагает три сотни вакансий. Местные жители, по-видимому, довольствуются этим, так как свои резюме на сайт добавляют не очень активно, несмотря на то, что такая функция также имеется.

Добавление объявлений возможно на бесплатной основе, для этого потребуется регистрация. Платных функций ДО не предлагает. Ежедневно на проекте появляется несколько десятков объявлений. Старые — не архивируются, их можно отыскать. Расширением доски является форум, где можно как пообщаться на злободневные темы, так и предложить свои услуги или ознакомиться с предложениями других пользователей.

5. Доска объявлений «НГС 22»

Логотип сайта «НГС 22» Иллюстрация предоставлена рекламодателем

НГС 22 — так не совсем понятно на первый взгляд расшифровывается «Независимый городской сайт Барнаула». Это достаточно популярный коммерческий сайт, его ежедневно посещают 7−8 тысяч человек.

С помощью НГС 22 можно найти работу, услуги по ремонту авто, купить-продать квартиру, а также создать свое объявление на доске объявлений. Она, как утверждает информация, является не только посредником между покупателями и продавцами, но также выполняет важную социальную функцию, помогая бездомным котятам находить хозяев, а детям приобретать свой первый велосипед.

Все объявления строго разнесены по рубрикам. Старые — удаляются, благодаря чему поддерживается актуальность информации. С помощью строки поиска можно найти определенный товар, если точно известно его название или модель.

Для авторов объявлений доступны платные функции. Это VIP и Премиум объявления. С их помощью доступно поднятие и выделение. Сделать свое объявление VIP на 24 часа обойдется в 200 рублей, для постоянных пользователей доступны также платные опции пакетного размещения.

Ежедневно на НГС 22 появляется несколько тысяч объявлений и от оптовых продавцов, и от простых граждан, использующих сервис в первый раз.