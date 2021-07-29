ТОП-5 популярных мест отдыха в Алтайском крае

Лидером в рейтинге самых популярных мест отдыха стало озеро Яровое. В среднем туристы проводили на курорте около недели, во время отдыха активно «развлекались» в сети: вели прямые эфиры, обменивались тяжелым контентом в соцсетях и мессенджерах, смотрели кино и сериалы. Такая онлайн-активность стала возможной благодаря установке дополнительного телеком-оборудования на территории турзоны весной 2021 года.

Отдых в Яровом. Евгения Родочинская

На втором по популярности месте — круглогодичный курорт Белокуриха, где за первое полугодие 2021 года благодаря, в том числе, новому телеком-оборудованию был отмечен максимальный прирост интернет-трафика — в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

Санаторий в Белокурихе. @belokurikha_sibir_san

Первую «тройку» замыкает озеро Ая. Один из немногочисленных водоемов, где летом вода хорошо прогревается, стал одним из любимых мест отдыха у жителей и гостей Алтайского края. Здесь отдыхающие проводили меньше времени — 5 дней, также активно «качая» тяжелый контент.

Парк-отель «Ая». архив парк-отеля «Ая»

В рейтинг вернулась «Бирюзовая Катунь»: в прошлом году она не вошла в ТОП-5, а в нынешнем сезоне благодаря тройному приросту трафика курорт вернулся на прежние позиции и занял четвертое место.

«Цветение маральника». Бирюзовая Катунь. Евгения Родочинская

Пятерку самых популярных туристических локаций в Алтайском крае замыкает Кулундинское озеро — самое крупное озеро в регионе.

Вид на Кулундинское озеро , 1,5 км от Знаменки. commons.wikimedia.org , CC0

Иннокентий Цой,

директор МТС в Алтайском крае: