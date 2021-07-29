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ТОП-5 популярных мест отдыха в Алтайском крае

МТС составила рейтинг самых популярных летних туристических локаций Алтайского края, проанализировав обезличенный мобильный трафик за первые два летних месяца 2021 года в местах традиционного притяжения туристов.

Отдых в Яровом.
Отдых в Яровом.
Евгения Родочинская

Лидером в рейтинге самых популярных мест отдыха стало озеро Яровое. В среднем туристы проводили на курорте около недели, во время отдыха активно «развлекались» в сети: вели прямые эфиры, обменивались тяжелым контентом в соцсетях и мессенджерах, смотрели кино и сериалы. Такая онлайн-активность стала возможной благодаря установке дополнительного телеком-оборудования на территории турзоны весной 2021 года.

Отдых в Яровом.
Отдых в Яровом.
Евгения Родочинская

На втором по популярности месте — круглогодичный курорт Белокуриха, где за первое полугодие 2021 года благодаря, в том числе, новому телеком-оборудованию был отмечен максимальный прирост интернет-трафика — в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

Санаторий в Белокурихе.
Санаторий в Белокурихе.
@belokurikha_sibir_san

Первую «тройку» замыкает озеро Ая. Один из немногочисленных водоемов, где летом вода хорошо прогревается, стал одним из любимых мест отдыха у жителей и гостей Алтайского края. Здесь отдыхающие проводили меньше времени — 5 дней, также активно «качая» тяжелый контент.

Парк-отель &quot;Ая&quot;.
Парк-отель «Ая».
архив парк-отеля «Ая»

В рейтинг вернулась «Бирюзовая Катунь»: в прошлом году она не вошла в ТОП-5, а в нынешнем сезоне благодаря тройному приросту трафика курорт вернулся на прежние позиции и занял четвертое место.

«Цветение маральника». Бирюзовая Катунь.
«Цветение маральника». Бирюзовая Катунь.
Евгения Родочинская

Пятерку самых популярных туристических локаций в Алтайском крае замыкает Кулундинское озеро — самое крупное озеро в регионе.

Вид на Кулундинское озеро, 1,5 км от Знаменки.
Вид на Кулундинское озеро, 1,5 км от Знаменки.
commons.wikimedia.org, CC0

Иннокентий Цой,
директор МТС в Алтайском крае:

— Алтайский край называют «краем тысячи озер», на его территории находится около 13 тысяч водоемов, среди которых соленые, щелочные, пресные, горные, искусственные озера. Перед началом туристического сезона мы «ускорили» интернет вблизи наиболее крупных озер и улучшили покрытие на пути к ним: например, на участке федеральной трассы А321 в направлении к Яровому и Заявьяловским озерам, а также на автодороге Барнаул-Яровое, которая идет через Камень-на-Оби. Это наш вклад в развитие туристической отрасли региона, и мы рады способствовать комфортному и качественному отдыху гостей и жителей Алтайского края.

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