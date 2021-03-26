ТОП-6 популярных сайтов поиска попутчиков на отдых.

Сейчас причины для поиска компании для путешествий гораздо интереснее шире, а выгода — далеко не главная среди них, как показало время.
Самые интересные причины поиска попутчиков:
- Нет компаньона, а одному скучно, страшно, дорого, непонятно, одиноко, сложно…- список может быть длинным, а желание отдохнуть и увидеть новые места ещё больше.
- Надо спасти тур, если один из участников не смог поехать, а отказаться уже не получается или не хочется.
- Интересно выйти из привычного окружения и познакомиться с новыми людьми.
- Никто из друзей и родственников не может составить компанию в тот период, который подходит вам.
- Недостаточно опыта и знаний для самостоятельной поездки в новое место. Совместный тур с путешественником, который знает обычаи, интересные локации и язык, сделает отдых лёгким и взаимно приятным, потому что делиться знаниями о месте, в которое захотелось вернуться ещё раз, тоже особенное удовольствие.
- Просто хочется поехать в компании. При этом совсем необязательно жить вместе, если нет цели сэкономить — каждый может поселиться в тех условиях, где привычнее или больше нравится. Совместное времяпровождение и общение на отдыхе, не нарушая ничьей зоны комфорта, будет целью поиска попутчиков в этом случае.
Часто в результате таких случайно-неслучайных знакомств завязывается дружба, возникают пары и даже создаются семьи. Искать попутчиков можно как индивидуально, так и целыми семьями или группами по интересам.
Популярные сервисы поиска попутчиков в 2021 году:
Цель сайта и его основная функция — поиск попутчиков и помощь туристам в создании группы для путешествий
В среднем, на сайте обычно размещено около 500 активных объявлений о поиске попутчиков. На первый взгляд, меню немного запутанное. Однако на главной странице можно сразу перейти на видео-инструкцию «Как пользоваться» и разобраться в последовательности поиска и подачи объявления.
Поиск можно осуществлять по цели поездки, направлению, людям и датам. Внутри категории встроены дополнительные фильтры. Есть разделы с отзывами о поездках.
Сайт не полностью бесплатный. Есть премиум-возможности, за которые нужно заплатить. Разработчики рекламируют платные аккаунты, как обеспечивающие безопасный выбор попутчика — можно просматривать кто заходил в объявление, лайкал или просто смотрел. Фактически, бесплатно можно дать только 3 объявления и начать чат (беседу).
Сегодня это сайт с самым большим количеством объявлений о поиске попутчиков — около 3000 объявлений. Есть полезная функция, которой нет на других серверах, позволяющая увидеть объявления попутчиков, собранные tourweek.ru с множества тематических групп в VK. Их можно просматривать прямо с сайта, не теряя время на поиск по соцсетям, и отсюда же перейти по предоставленной ссылке.
Все объявления сгруппированы по странам, а сам поиск интуитивно понятен. Искать можно по целевой группе, месту отдыха и ключевым словам в объявлении.
Ещё тут много актуальной информации о странах, включая правила въезда, особенности, советы путешественникам и всё самое интересное, что стоило бы посмотреть. Ежедневно публикуются свежие новости о международном и российском туризме.
Регистрация на сайте даёт возможность публиковать объявления, оставлять отзывы и комментарии, вести свой блог, размещать фотографии из путешествий. Все размещённые фотографии группируются по 176 странам, что помогает легко сориентироваться в большом объёме уникальных впечатлений о разных местах нашей планеты.
Сайт абсолютно бесплатен.
Особенность сайта в том, что он предлагает поиск попутчиков только для путешествий по России и только в разных видах активного туризма. Сайт бесплатен и предлагает не только подбирать подходящих попутчиков, но и зарабатывать.
Можно найти и предложить свои платные и бесплатные услуги гидов, инструкторов, найти уроки по оказанию первой помощи или спасению в походах, обучению разным видам и навыками туризма, а также разместить объявление о транспортных услугах, сдаче или найме жилья для проживания на отдыхе.
Поиск попутчика, спонсора, урока, трансфера, тура и размещения осуществляется по округам и регионам России, видам туризма и датам.
Круглосуточно работает онлайн-оператор в чате.
Один из самых старых ресурсов по поиску попутчиков в разные страны с небольшим функционалом и количеством фильтров. Кроме основного поиска, через сайт можно попытаться найти «родственную душу» по интересам для совместных прогулок или времяпровождения, а также коллегу для изучения иностранных языков. Основная цель пользователей сайта — сэкономить средства и приятно провести время с новыми знакомыми. Есть возможность предложить свой авторский тур.
Информационно-сервисный портал с большим набором функций: от непосредственно поиска попутчиков для путешествия до поиска жилья, заказа трансфера, покупки авиабилетов, оформления страховок, конвертера валют, поиска тура и даже проверки долгов, из-за которых можно получить запрет на выезд за границу. Сайт имеет разветвленную сеть интернет-партнёров. Можно ознакомиться с путеводителями по странам и поучаствовать в форуме.
Сервис поиска попутчиков отличается тем, что можно без регистрации оставить свою анкету и ожидать связи по почте или в соцсетях, а также искать самому при помощи фильтров непосредственно на сайте или подписаться на получение новых анкет.
Сайт с простой и понятной структурой — туры, туроператоры, поиск попутчиков и отзывы о путешествиях.
Много актуальных и «горящих» туров, но количество объявлений о попутчиках небольшое. Чтобы связаться с выбранной кандидатурой достаточно оставить комментарий или связаться напрямую, воспользовавшись оставленным контактом.