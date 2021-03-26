ТОП-6 популярных сайтов поиска попутчиков на отдых.

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team2.travel

Цель сайта и его основная функция — поиск попутчиков и помощь туристам в создании группы для путешествий

В среднем, на сайте обычно размещено около 500 активных объявлений о поиске попутчиков. На первый взгляд, меню немного запутанное. Однако на главной странице можно сразу перейти на видео-инструкцию «Как пользоваться» и разобраться в последовательности поиска и подачи объявления.

Поиск можно осуществлять по цели поездки, направлению, людям и датам. Внутри категории встроены дополнительные фильтры. Есть разделы с отзывами о поездках.

Сайт не полностью бесплатный. Есть премиум-возможности, за которые нужно заплатить. Разработчики рекламируют платные аккаунты, как обеспечивающие безопасный выбор попутчика — можно просматривать кто заходил в объявление, лайкал или просто смотрел. Фактически, бесплатно можно дать только 3 объявления и начать чат (беседу).