ТОП-5 товаров для автомобилистов: без чего не обойтись весной

1. Моторное масло
При выборе моторного масла необходимо учитывать много факторов. При этом неверный выбор может привести к поломке мотора. Уточнить информацию вы можете на АЗС «Лукойл», где в мини-маркетах представлен большой выбор товаров для автомобилистов.
Если же хотите разобраться во всём самостоятельно, то обратите внимание на индивидуальный допуск производителей. Крупные компании разрабатывают свои требования к маслам, и производители специально проходят сертификацию, чтобы им соответствовать. Если сертификат есть, об этом будет написано на канистре.
Второй важный фактор — класс вязкости по SAE. Максимальный индекс — 60. Однако он подходит не для всех автомобилей. Журнал «За рулём» проводил любопытный эксперимент, который доказал, что при использовании масла с максимальным индексом в ВАЗ мощность двигателя падает, а интенсивность износа увеличивается. Поэтому основное требование — опять же соответствие требованиям производителя. Однако если вы успели накатать уже более 100 тысяч километров, то можно выбрать масло погуще.
Некоторые автомобилисты считают, что все масла разливаются «из одной бочки». Но это не так. Крупные бренды, такие как «Лукойл», предлагают широкий выбор масел, и выбирать их нужно исходя из марки автомобиля, времени выпуска и других факторов, — резюмировал эксперт.
2. Жидкость для омывателя стекла
Весной дорожной пыли, копоти и грязи становится ещё больше. Омывайка должна не только справляться с этими проблемами, но и не оставлять разводов на стекле и защищать металлические детали и резиновые уплотнители кузова.
Лучше выбирать варианты в евроканистре с носиком. Это удобно: ничто не попадёт на руки и на одежду, а также вы не зальёте проводку в автомобиле, — отметил эксперт.
С приходом тепла допускается разбавление специальной жидкости водой.
Андрей Демьяненко,
бренд менеджер ООО «Магик»:
Незамерзающая жидкость, которая выпускается под собственным брендом «SP», рассчитана на температуру -20°. Сейчас, когда температура значительно повышается, можно ей смешивать с водой — осадок не выпадет и не будут повреждаться форсунки. При этом свою функцию она будет выполнять отлично.
Кстати, отсутствие запаха может свидетельствовать о том, что в жидкости использован метиловый спирт. Качественные СОЖ пахнут — это является нормой и связано с входящим в их состав изопропиловым спиртом. Чтобы частично убрать запах, производители добавляют в свои жидкости ароматизаторы. Например, под собственным брендом «SP» выпускают незамерзайку с приятным лёгким ароматом.
3. Дистиллированная вода
Она потребуется, если вам нужно добавить воды в аккумулятор при выкипании электролита. Использование воды из-под крана в этом случае может сократить срок службы батареи в два раза из-за различный примесей, которые в ней содержатся.
Кроме того, дистиллированная вода помогает при падении уровня охлаждающей жидкости.
4. Ароматизатор
Это тоже будет нелишним приобретением. Весна несёт не только благоухание цветущих деревьев, но и менее приятное. Качественный ароматизатор позволит убрать все посторонние запахи из автомобиля. А каким букетом наслаждаться — дело ваше. Можно выбрать более дешёвые картонные ароматизаторы с запахом ванили, кофе и нового автомобиля, а можно приобрести французский автопарфюм Meilleur.
5. Трикотажные перчатки и салфетки из микрофибры
Ситуации на дороге бывают разные, поэтому трикотажные перчатки должны всегда быть в багажнике.
Лучше сразу выбрать перчатки с более толстой нитью. Когда водители экономят и покупают перчатки по 10 рублей, то потом получается, что их хватает на один раз, — считает Андрей Демьяненко.
Так же и с салфетками. Тряпочки из микрофибры с обрамлением гораздо эффективнее старых полотенец, принесённых из дома. Они хорошо собирают грязь и при полоскании легко её отдают. Отсюда отличный эффект при чистке стёкол и панелей.
6. Товары для пикника
Кстати, если вы собрались на автомобиле поехать на пикник, то не забудьте приобрести древесный уголь и зажигалку. Эти товары тоже выпускаются под брендом «SP».
Продукты под брендами «Лукойл» и «SP» уже зарекомендовали себя на рынке как продукция с высоким качеством. Кроме того, так как это собственные торговые марки АЗС, это даёт возможность сдерживать цены. Все нужные товары (и даже больше) вы найдёте в мини-маркетах на АЗС «Лукойл». Приехали, заправились, выбрали всё необходимое.
А где на заправке можно пообедать, как в ресторане, читайте здесь.