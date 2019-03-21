ТОП-5 товаров для автомобилистов: без чего не обойтись весной

Весной всё требует обновления. И автомобиль — не исключение. Конечно, менять машину не обязательно, а вот закупиться всем необходимым стоит. Мы составили список товаров, которые необходимо купить, чтобы привести автомобиль в отличное рабочее состояние весной. Экспертом выступил Андрей Демьяненко бренд менеджер ООО «Магик» .

1. Моторное масло

При выборе моторного масла необходимо учитывать много факторов. При этом неверный выбор может привести к поломке мотора. Уточнить информацию вы можете на АЗС «Лукойл», где в мини-маркетах представлен большой выбор товаров для автомобилистов.

Если же хотите разобраться во всём самостоятельно, то обратите внимание на индивидуальный допуск производителей. Крупные компании разрабатывают свои требования к маслам, и производители специально проходят сертификацию, чтобы им соответствовать. Если сертификат есть, об этом будет написано на канистре.

Второй важный фактор — класс вязкости по SAE. Максимальный индекс — 60. Однако он подходит не для всех автомобилей. Журнал «За рулём» проводил любопытный эксперимент, который доказал, что при использовании масла с максимальным индексом в ВАЗ мощность двигателя падает, а интенсивность износа увеличивается. Поэтому основное требование — опять же соответствие требованиям производителя. Однако если вы успели накатать уже более 100 тысяч километров, то можно выбрать масло погуще.

Моторное масло. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

Некоторые автомобилисты считают, что все масла разливаются «из одной бочки». Но это не так. Крупные бренды, такие как «Лукойл», предлагают широкий выбор масел, и выбирать их нужно исходя из марки автомобиля, времени выпуска и других факторов, — резюмировал эксперт.

2. Жидкость для омывателя стекла

Весной дорожной пыли, копоти и грязи становится ещё больше. Омывайка должна не только справляться с этими проблемами, но и не оставлять разводов на стекле и защищать металлические детали и резиновые уплотнители кузова.

Лучше выбирать варианты в евроканистре с носиком. Это удобно: ничто не попадёт на руки и на одежду, а также вы не зальёте проводку в автомобиле, — отметил эксперт.

С приходом тепла допускается разбавление специальной жидкости водой.

Жидкость для омывателя стекла. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

Андрей Демьяненко,

бренд менеджер ООО «Магик»:

Незамерзающая жидкость, которая выпускается под собственным брендом «SP», рассчитана на температуру -20°. Сейчас, когда температура значительно повышается, можно ей смешивать с водой — осадок не выпадет и не будут повреждаться форсунки. При этом свою функцию она будет выполнять отлично.

Кстати, отсутствие запаха может свидетельствовать о том, что в жидкости использован метиловый спирт. Качественные СОЖ пахнут — это является нормой и связано с входящим в их состав изопропиловым спиртом. Чтобы частично убрать запах, производители добавляют в свои жидкости ароматизаторы. Например, под собственным брендом «SP» выпускают незамерзайку с приятным лёгким ароматом.

3. Дистиллированная вода

Она потребуется, если вам нужно добавить воды в аккумулятор при выкипании электролита. Использование воды из-под крана в этом случае может сократить срок службы батареи в два раза из-за различный примесей, которые в ней содержатся.

Кроме того, дистиллированная вода помогает при падении уровня охлаждающей жидкости.

Дистиллированная вода. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

4. Ароматизатор

Это тоже будет нелишним приобретением. Весна несёт не только благоухание цветущих деревьев, но и менее приятное. Качественный ароматизатор позволит убрать все посторонние запахи из автомобиля. А каким букетом наслаждаться — дело ваше. Можно выбрать более дешёвые картонные ароматизаторы с запахом ванили, кофе и нового автомобиля, а можно приобрести французский автопарфюм Meilleur.

Ароматизатор. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» Ароматизатор. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

5. Трикотажные перчатки и салфетки из микрофибры

Ситуации на дороге бывают разные, поэтому трикотажные перчатки должны всегда быть в багажнике.

Лучше сразу выбрать перчатки с более толстой нитью. Когда водители экономят и покупают перчатки по 10 рублей, то потом получается, что их хватает на один раз, — считает Андрей Демьяненко.

Так же и с салфетками. Тряпочки из микрофибры с обрамлением гораздо эффективнее старых полотенец, принесённых из дома. Они хорошо собирают грязь и при полоскании легко её отдают. Отсюда отличный эффект при чистке стёкол и панелей.

6. Товары для пикника

Кстати, если вы собрались на автомобиле поехать на пикник, то не забудьте приобрести древесный уголь и зажигалку. Эти товары тоже выпускаются под брендом «SP».

Минимаркет. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

Продукты под брендами «Лукойл» и «SP» уже зарекомендовали себя на рынке как продукция с высоким качеством. Кроме того, так как это собственные торговые марки АЗС, это даёт возможность сдерживать цены. Все нужные товары (и даже больше) вы найдёте в мини-маркетах на АЗС «Лукойл». Приехали, заправились, выбрали всё необходимое.

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