Топ 10 вещей, которые можно купить на прожиточный минимум

Итак, допустим, что вы трудоспособный гражданин, который получает заветный прожиточный минимум — почти 14 тыс. рублей. На эти деньги вы можете купить:
1. 125 кг макарон или 236 кг картошки.
2. 35 кг свежих овощей или 47 кг замороженных. Сыроедение нынче в моде.
3. 30 кг говядины или 77 кг курицы. Это если не хотите жить на овощах.
4. 236 гамбургеров во «Вкусно и точка» или 69 шаурмы в «Грильнице». Почти полноценный прием пищи с мясом, овощами и хлебом.
5. 0,096 часть норковой шубы. Зато можно хвалиться, что сделано из настоящего меха.
6. Один смартфон Samsung Galaxy А13.
7. 498 поездок на общественном транспорте.
8. 34 недорогих книг. Знания — лучшая пища!
9. 69 раз сходить к парикмахеру за 200 рублей.
10. Один раз по крупному поесть в дорогом ресторане. Живем один раз же!
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