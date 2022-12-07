7 декабря
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Потребитель

Топ 10 вещей, которые можно купить на прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Алтайском крае в 2023 году составит 13 945 рублей для трудоспособного населения, 13 373 рублей для детей и 12 065 рублей для пенсионеров. Altapress.ru подсчитал, что можно купить на эти деньги.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com

Итак, допустим, что вы трудоспособный гражданин, который получает заветный прожиточный минимум — почти 14 тыс. рублей. На эти деньги вы можете купить:

1. 125 кг макарон или 236 кг картошки.

2. 35 кг свежих овощей или 47 кг замороженных. Сыроедение нынче в моде.

3. 30 кг говядины или 77 кг курицы. Это если не хотите жить на овощах.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/

4. 236 гамбургеров во «Вкусно и точка» или 69 шаурмы в «Грильнице». Почти полноценный прием пищи с мясом, овощами и хлебом.

5. 0,096 часть норковой шубы. Зато можно хвалиться, что сделано из настоящего меха.

6. Один смартфон Samsung Galaxy А13.

Шуба
Шуба
CCO

7. 498 поездок на общественном транспорте.

8. 34 недорогих книг. Знания — лучшая пища!

9. 69 раз сходить к парикмахеру за 200 рублей.

10. Один раз по крупному поесть в дорогом ресторане. Живем один раз же!

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