ТОП-10 вопросов по аренде машин на свадьбу: отвечает «StarCars»

Ни одна пышная свадьба не обходится без автомобильного кортежа, будь это либо личная машина, либо принадлежащая друзьям / родственникам, либо арендованная. Как правило, на каждой свадебной церемонии присутствуют алкогольные напитки, и молодожёнам хочется отметить этот день максимально ярко и без лишнего напряжения. Садится за руль в такой ситуации не вариант, просить близких людей тоже не совсем удобно, оставив их без шампанского, вина и других приятностей. Это только одна сторона медали, а другая сторона — как увезти, например, 20 гостей торжества с ЗАГСа на банкет? Отправлять всех на такси за свой счет неэтично и неловко. Именно тогда и приходит на помощь заказ машины на свадьбу либо лимузина, либо микроавтобуса / автобуса.

В данной статье мы собрали ТОП-10 самых популярных вопросов, отобранных на основании опроса клиентов компании «StarCars», головной офис которой находится в Новосибирске. Пристегнитесь, мы стартуем!

Q1: Можно ли заказать машину на свадьбу на 1 час?

A1: Можно, но по х2 цене как минимум, т. к. на 1 час ездить невыгодно. Автомойка машины около 500 руб., зарплата водителю 300−500 руб/час и заправка бака бензином ориентировочно 100−500 руб. на каждый час поездки в зависимости от типа транспортного средства и пройденного километража.

Q2: Что такое «подача» машины и почему она оплачивается?

A2: Подача = доставка транспортного средства на адрес заказчика. В стоимость подачи включены расходы на автомойку, оплата времени / работы водителя и траты на бензин, израсходованный на подачу и возврат машины в гараж по окончанию поездки. По многим городам России доставка автомобиля на адрес не далее 15 км от центра 500 руб., в иных случаях считается как +1 час заказа. Оплачивается разово, если срок аренды не превышает 24 часа.

Q3: Почему окончание поездки в отдаленных районах города оплачивается дополнительно?

A3: Обычно автопрокатные компании берут за окончание на «отдаленке» (далее 15−20 км от центра) плату в размере 1 часа проката транспортного средства. Ответ аналогичен первому и второму вопросу: работа водителя (время), бензин и прочие издержки на техническое обслуживание.

Q4: Что делать, если заказчик перекатал, например, 10 минут сверх оговоренного срока аренды?

A4: В нашей компании «StarCars» время переката до 10 минут включительно не оплачивается. Этакий бонус для наших клиентов. С 11 по 30 минуту — оплата как за половину почасового тарифа. С 31 по 60 минуту — оплата за 1 час.

Q5: Можно ли курить в салоне заказанной машины?

A5: Можно, но если заказчик оплатит услуги чистки салона от запаха сигарет. Нужно помнить, что каждый клиент — не единственный пассажир, и уважать других. Ведь заказы, особенно в сезон, следуют один за другим. Если Вы не переносите запаха сигарет, согласитесь, Вам будет неприятно находится внутри салона?

Q6: Есть ли dress-code у водителей?

A6: Безусловно. Для свадебных поездок, если нет никаких дополнительных пожеланий по внешнему виду водителя с молодожёнами, дресс-код: классические джинсы / брюки, поло / рубашка. На VIP-поездки строгий костюм + рубашка + туфли.

Q7: Как быть в ситуации форс-мажора, если автомобиль вдруг не сможет продолжить поездку?

A7: Это очень популярный вопрос. Такие ситуации бывают, но крайне редко. При подобном форс-мажоре максимально в короткие сроки подаётся машина такой же марки или аналогичного класса. В такие моменты весь персонал компании «стоит на ушах», чтобы оперативно решить данную проблему.

Q8: Что посоветуете для перевозки до 20 гостей на банкет в ресторан / кафе?

A8: Если хотите гостям свадебной церемонии подарить радость и комфорт, то закажите стильный лимузин. Поверьте, они получат удовольствие от поездки на таком респектабельном автомобиле. Если Вы ограничены в бюджете, то возьмите напрокат микроавтобус (с водителем конечно).

Q9: Какой самый дешёвый по цене проката автомобиль бизнес-класса?

A9: Самый оптимальный вариант свадебной машины — Toyota Camry v70. Этот престижный седан сейчас в 2021 году очень популярен среди молодожёнов. Цена аренды среди российских компаний от 900 руб/час.

Q10: Каков процесс бронирования выбранного транспорта?

A10: Заключение договора, где прописываются все детали заказа. После согласия с договором заказчик вносит предоплату за бронирование машины. Для свадебной поездки предоплата составляет 20−30% от итоговой стоимости, для юридических лиц, как правило, предоплата в размере 50% для местных организаций, 100% для иногородних. Остальная часть оплачивается в день мероприятия. По завершению поездок предоставляются отчетные документы: акт выполненных работ, квитанция, путевые листы (смотря, что запросит бухгалтерия со стороны заказчика).

От редакции портала: благодарим Хана Е. М., менеджера компании «StarCars», за предоставленные ответы на вопросы. Надеемся, что данная статья упростит процесс заказа машины на свадьбу среди наших читателей.