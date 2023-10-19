ТОП вопросов жителей Алтайского края об имущественных налогах

В УФНС России по Алтайскому краю ответили на вопросы, которые чаще всего возникают у жителей региона при оплате имущественных налогов:
Налоговые уведомления не направляют, когда налоговая льгота, вычет или другие законные основания освобождают владельца объекта налогообложения от уплаты налога, или же если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей.
В случае если до 1 ноября, если вы не получили уведомление необходимо обратиться любую налоговую инспекцию или МФЦ, либо направить запрос через интернет-сервис ФНС России «Обратиться в ФНС России» на официальном сайте ведомства.
Если вы обнаружили в уведомлении неверные данные, обратитесь в налоговый орган (лично, по почте, через «Личный кабинет физического лица» либо через сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте ФНС). Налоговая инспекция направит уточняющий запрос в регистрирующий орган и при наличии правовых оснований сделает перерасчет. Обратите внимание: обязанность по уплате налога зависит не от периода фактического использования, а от периода регистрации имущества.
Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются собственники объектов имущества, признаваемого объектом налогообложения независимо от их возраста. Если собственниками имущества являются несовершеннолетние дети, то обязанность об уплате имущественного налога исполняют их законные представители: родители, усыновители, опекуны и попечители.
Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная (некорректная) информация об объекте имущества, его владельце, о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе, то для ее проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным способом: через Личный кабинет налогоплательщика или посетив лично любую ближайшую налоговую инспекцию.
При наличии оснований для перерасчета налога инспекция сформирует корректное Уведомление с новым сроком уплаты налога.
С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых вычетах (по всем видам налогов во всех муниципальных образованиях) можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России по тел. 8-800-222-22-22.
Сайт: финграмота22.рф
Материал разработан в рамках государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения Алтайского края»