Торговая сеть «Мария-Ра» построила на Кузбассе первый собственный распределительный центр

В строительство и запуск второго собственного логистического центра в Сибири компания «Мария-Ра» вложила 2,2 млрд рублей.

Собственник компании Евгений Ракшин поблагодарил администрацию правительства Кузбасса и лично губернатора Сергея Цивилёва за помощь, благодаря которой удалось быстро завершить масштабную стройку и запустить предприятие.

«Мы изначально выбирали между Кемерово и Новосибирском. Именно благодаря активному содействию Сергея Евгеньевича мы построили этот центр здесь. Поддержка была огромной», — отметил Евгений Александрович.

Открытие многофункционального логистического комплекса. Компания «Мария-Ра».

«Кузбасс открыт для сотрудничества с компаниями из всех регионов, мы заинтересованы в привлечении новых инвестиций, поэтому создаем благоприятные условия для развития бизнеса. Открытие в Кузбассе современного логистического центра одного из крупнейших ретейлеров России позволило создать в регионе более тысячи новых рабочих мест, причем набор сотрудников еще идет. Важно, что выиграют обычные покупатели: снижение затрат на логистику позволит расширить ассортимент, а также даст возможность максимально быстро поставлять товары в магазины торговой сети Кузбасса и Томской области», — отметил Сергей Цивилёв.

Вместе с Евгением Ракшиным губернатор вручил областные награды руководству компании, сотрудникам торговой сети «Мария-Ра» и распределительного центра Кемеровской области. Затем был дан старт запуску праздничной колонны автомобилей, которые теперь ежедневно будут доставлять в 550 магазинов более 1,5 тысяч тонн продуктов и товаров, необходимых для полумиллиона покупателей Кемеровской и Томской областей.

До 2019 года, когда была начато строительство собственного распределительного центра в Кемерово, все поставки для четырех сотен кузбасских магазинов сети осуществлялись с РЦ компании «Мария-Ра» в г. Новоалтайск (Алтайский край). Но рост регионального подразделения сети требовал более удобного логистического комплекса. В результате чего было принято решение о строительстве современного мощного складского центра в г. Кемерово. От момента создания проекта до воплощения его в жизнь прошло полтора года. Одновременно с началом строительства собственного здания был запущен распределительный центр на арендованных площадях, где и произошла отладка производственных процессов и схем отгрузки.

Новый логистический комплекс площадью 28 тысяч квадратных метров расположен в Ленинском районе областного центра. Во время экскурсии по территории распределительного центра гостям представили технологические новинки, которые впервые будут использоваться для обеспечения бесперебойных поставок товаров в более чем 500 магазинов торговой сети в Кузбассе и других регионах.

Открытие многофункционального логистического комплекса. Компания «Мария-Ра». Открытие многофункционального логистического комплекса. Компания «Мария-Ра». Открытие многофункционального логистического комплекса. Компания «Мария-Ра». Открытие многофункционального логистического комплекса. Компания «Мария-Ра». Открытие многофункционального логистического комплекса. Компания «Мария-Ра». Открытие многофункционального логистического комплекса. Компания «Мария-Ра». Открытие многофункционального логистического комплекса. Компания «Мария-Ра». Открытие многофункционального логистического комплекса. Компания «Мария-Ра».

В частности, это технология Pick-by-Voice — высокоэффективная система для голосового управления складскими операциями, она применяется для быстрой и безошибочной сборки товаров на высоконагруженных складах без бумажных документов и терминалов сбора данных. Использование гарнитуры для получения заданий освобождает глаза и руки сотрудников и способствует максимальной концентрации на складских операциях. Это значительно улучшает основные показатели работы склада и снижает затраты на логистическую обработку товаров.

Существенно оптимизировать перевозки помогли новые экспериментальные технологии компании Яндекс, которые «Мария-Ра» применила первой в России. Компания приняла участие в «пилотном» проекте нового сервиса — Яндекс.Маршрутизация. Он позволяет автоматически планировать маршруты грузовиков с прицепами. Теперь все нюансы планирования для таких машин с учетом особенностей подъездных путей при магазинах, мест парковки для расцепления, пути возврата к прицепу будет осуществлять алгоритм.

Открытие многофункционального логистического комплекса. Компания «Мария-Ра». Открытие многофункционального логистического комплекса. Компания «Мария-Ра».

Особое внимание на новом предприятии уделено заботе об экологии. Для работы распределительного центра закуплены новые автомобили, соответствующие экологическому стандарту Евро-5 для грузовой техники. В ближайшее время автопарк пополнится. Кроме того, на РЦ будет осуществляться переработка внутреннего вторсырья.

Евгений Ракшин также отметил, что не меньшее внимание уделили и комфорту сотрудников, которые будут трудиться в логистическом центре.

«На сегодня важна не только высокая заработная плата, которая у нас на предприятии на одном из первых мест по рынку. Но и условия труда. Благодаря удобному расположению предприятия, сюда легко добираться как на транспорте, так и на личном автомобиле. Мы специально оборудовали большую парковку для всех сотрудников и гостей нашего РЦ», — пояснил Евгений Ракшин.

Открытие многофункционального логистического комплекса. Компания «Мария-Ра».

На предприятии действует своя столовая, комнаты отдыха, спортивные площадки, предусмотрено двухразовое бесплатное питание во все смены. В распределительном центре уже работают около 500 сотрудников. С открытием нового предприятия стартовал и активный набор персонала. Около 500 рабочих мест ждут кемеровчан — вакансии грузчиков, наборщиков, водителей автомобиля.

Гости мероприятия побывали на экскурсии в цехах распределительного центра, оценили новую технику, складское оборудование и удобные производственные помещения. «Гвоздем» экскурсии стало шоу карщиков. Виртуозы своего дела показали высший класс мастерства, разрезав праздничный торт с помощью новых погрузчиков.

Открытие многофункционального логистического комплекса. Компания «Мария-Ра». Открытие многофункционального логистического комплекса. Компания «Мария-Ра». Открытие многофункционального логистического комплекса. Компания «Мария-Ра».

Справка

Торговая сеть Мария-Ра входит в топ-15 крупнейших продовольственных компаний России. На 1 сентября 2021 года в торговой сети — 1224 магазина в 263 населенных пунктах Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, Республики Алтай. Ежедневно компания обслуживает более миллиона покупателей. Кроме магазинов формата «у дома» и супермаркетов, компания имеет свое производство продуктов питания и поддерживает 34 собственных бренда. Компания «Мария-Ра» основана в 1993 году в г. Барнауле. На сегодня в компании «Мария-Ра» трудится более 20 000 человек. На 1 сентября в торговой сети — 1224 магазина в 5 регионах Сибири. Всего в Кузбассе в магазинах торговой сети трудоустроено 5,5 тысяч человек.