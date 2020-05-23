Торговые места перенесут с барнаульской площади Спартака

Стихийные прилавки выстраиваются на тротуаре далеко за пределами торговых мест — в зоне разворотного пункта транспорта. Подвергаются опасности и продавцы, и пешеходы.

Торговые места на площади Спартака предназначены для тех, кто продает продукцию с собственных садовых участков. Однако помимо садоводов, здесь продают мед, молоко, рыбу и мясо.

Куда перенесут прилавки

«Площадь Спартака не позволяет безопасно и законно разместить полноценный рынок. Поэтому было принято решение перенести торговые места с площади. Три из них будут размещены на территории действующей торговой ярмарки по адресу Никитина, 55, два — установлены на пересечении проспекта Социалистического и улицы Чкалова. Торговля в этих местах станет безопаснее для горожан и самих садоводов, приблизится к жилым кварталам, не будет причинять неудобство барнаульцам. Перенос мест торговли состоится в ближайшее время», — пояснил Руслан Маршалкин.

Также садоводы могут реализовывать продукцию со своих приусадебных участков на всех действующих ярмарках — «Зеленый дворик», на рынке «Старого базара».

Размещение на торговых местах для них является бесплатным, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Барнаула.