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Торговые места перенесут с барнаульской площади Спартака

Принято решение перенести стихийные торговые места с площади Спартака в Барнауле, заявил замглавы администрации Центрального района города Руслан Маршалкин.

Бойкая торговля на площади Спартака.
Бойкая торговля на площади Спартака.
barnaul.org

Стихийные прилавки выстраиваются на тротуаре далеко за пределами торговых мест — в зоне разворотного пункта транспорта. Подвергаются опасности и продавцы, и пешеходы.

Торговые места на площади Спартака предназначены для тех, кто продает продукцию с собственных садовых участков. Однако помимо садоводов, здесь продают мед, молоко, рыбу и мясо.

Куда перенесут прилавки

«Площадь Спартака не позволяет безопасно и законно разместить полноценный рынок. Поэтому было принято решение перенести торговые места с площади. Три из них будут размещены на территории действующей торговой ярмарки по адресу Никитина, 55, два — установлены на пересечении проспекта Социалистического и улицы Чкалова. Торговля в этих местах станет безопаснее для горожан и самих садоводов, приблизится к жилым кварталам, не будет причинять неудобство барнаульцам. Перенос мест торговли состоится в ближайшее время», — пояснил Руслан Маршалкин.

Также садоводы могут реализовывать продукцию со своих приусадебных участков на всех действующих ярмарках — «Зеленый дворик», на рынке «Старого базара».

Размещение на торговых местах для них является бесплатным, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Барнаула.

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