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Торговые сети подсчитали, сколько покупателей они потеряли в режиме самоизоляции

После введения режима самоизоляции в большинстве регионов России покупательских трафик в торговых сетях сократился примерно наполовину. Об этом пишет retail;.ru.

Продуктовый магазин.
Продуктовый магазин.
СС0

Существенное снижение покупательского спроса отмечают в гипермаркетах «Ашан», «Лента», «Глобус» и ряде других торговых сетях. Во многих из них жестко соблюдается режим дистанции между покупателями, в том числе в кассовых зонах, который должен составлять 1,5−2 метра.

Некоторые магазины ввели ограничение по числу посетителей, которые единовременно находятся в зале, — не более 50 человек.

По данным ассоциации АКОРТ, с начала года из-за пандемии коронавируса в России на 40% сократилось число продовольственных магазинов. Особые проблемы испытывают малые города и села.

Кстати, по сообщению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Алтайском крае, в нашем регионе сегодня действуют 1150 точек общепита, которые доставляют продовольствие людям на дом по заказу.

Правда, такая методика подсчета вызывает некоторые сомнения. Ведь получается, что в среднем в каждом населенном пункте Алтайского края должна быть такая организация, даже в самых отсталых и малонаселенных деревнях.

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