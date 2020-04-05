Торговые сети подсчитали, сколько покупателей они потеряли в режиме самоизоляции

Существенное снижение покупательского спроса отмечают в гипермаркетах «Ашан», «Лента», «Глобус» и ряде других торговых сетях. Во многих из них жестко соблюдается режим дистанции между покупателями, в том числе в кассовых зонах, который должен составлять 1,5−2 метра.
Некоторые магазины ввели ограничение по числу посетителей, которые единовременно находятся в зале, — не более 50 человек.
По данным ассоциации АКОРТ, с начала года из-за пандемии коронавируса в России на 40% сократилось число продовольственных магазинов. Особые проблемы испытывают малые города и села.
Кстати, по сообщению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Алтайском крае, в нашем регионе сегодня действуют 1150 точек общепита, которые доставляют продовольствие людям на дом по заказу.
Правда, такая методика подсчета вызывает некоторые сомнения. Ведь получается, что в среднем в каждом населенном пункте Алтайского края должна быть такая организация, даже в самых отсталых и малонаселенных деревнях.