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Торгово-развлекательный центр разыгрывает 50 000 рублей

Любите шопинг? Тогда не пропустите день рождения торгово-развлекательного центра «PARK!» (г. Новоалтайск, ул. Деповская, 22). Развлечения, акции, розыгрыши призов, фейерверк, а также сюрпризы, главными из которых станет розыгрыш 50 000 рублей на шопинг и выступление популярной группы — участника церемонии закрытия Универсиады — «OFB #ПатиРакеты»!

Афиша.
Афиша.
Источник: ТРЦ «PARK!»

Что нужно сделать, чтобы выиграть 50 000 рублей?

  1. Совершите покупку в ТРЦ «PARK!» от 2000 рублей в период с 20 марта по 20 апреля 2019 года.
  2. В день покупки с 20 марта по 20 апреля 2019 года предъявите чек на стойке регистрации купонов на 2-м этаже, зарегистрируйтесь и получите купон.
  3. Опустите отрывной талон в лототрон.
  4. Сохраните купон до объявления результатов розыгрыша.
  5. Определение победителя состоится 20 апреля с 19.00 до 21.00 в ТРЦ «PARK!». Чтобы получить приз в случае выигрыша, вам необходимо лично присутствовать на розыгрыше около сцены на крытой парковке ТРЦ «PARK!», иметь купон участника и паспорт.

Начало празднования в 19.00!

Ждем вас! Не пропустите все самое интересное!

ТРЦ «PARK!»

Адрес: г. Новоалтайск, ул. Деповская, 22.

Организатор ИП Беседин О.Н. Срок проведения акции с 20 марта по 20 апреля 2019 года. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте trcpark.ru/5-let-yarkogo-shopinga.

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