Торгово-развлекательный центр разыгрывает 50 000 рублей

Что нужно сделать, чтобы выиграть 50 000 рублей?
- Совершите покупку в ТРЦ «PARK!» от 2000 рублей в период с 20 марта по 20 апреля 2019 года.
- В день покупки с 20 марта по 20 апреля 2019 года предъявите чек на стойке регистрации купонов на 2-м этаже, зарегистрируйтесь и получите купон.
- Опустите отрывной талон в лототрон.
- Сохраните купон до объявления результатов розыгрыша.
- Определение победителя состоится 20 апреля с 19.00 до 21.00 в ТРЦ «PARK!». Чтобы получить приз в случае выигрыша, вам необходимо лично присутствовать на розыгрыше около сцены на крытой парковке ТРЦ «PARK!», иметь купон участника и паспорт.
Начало празднования в 19.00!
Ждем вас! Не пропустите все самое интересное!
Адрес: г. Новоалтайск, ул. Деповская, 22.
Организатор ИП Беседин О.Н. Срок проведения акции с 20 марта по 20 апреля 2019 года. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте trcpark.ru/5-let-yarkogo-shopinga.