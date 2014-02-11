ТОРОС: поставка запчастей и обслуживание промышленного холода России

Для полноценной работы предприятия пищевой промышленности необходимо бесперебойное функционирование оборудования. Компания ТОРОС осуществляет быструю поставку запчастей к промышленному холодильному оборудованию. Возможно сотрудничество при заключении долговременных договоров на обслуживание техники.

Выбор поставщика запчастей — 90% успеха вашего бизнеса

ТОРОС работает только с ведущими мировыми производителями комплектующих, запасных частей для ремонта чиллеров, холодильных компрессоров, агрегатов, любого типа холодильного оборудования. На сайте в каталоге вы можете выбрать расходники известных брендов.

Компания дает гарантию на ремонт техники и своевременную поставку требуемых запчастей. В штате только профессионалы своего дела. Установить проблему в работе вашего оборудования могут уже по телефону, опишите трудности, с которыми столкнулись. Быстрей подбор деталей и систем, прозрачное оформление и доставка в короткие сроки. При необходимости специалисты выезжают на ваш объект для разового, комплексного или продолжительного обслуживания. Официальное оформление договоров на все виды работ.

Отличительные особенности деятельности ТОРОС

С мировыми производителями запасных частей заключены договоры, что позволяет формировать конкурентоспособные цены. На большом складе компании в наличии самые распространенные детали, также под заказ поставки любого объема в короткие сроки.

Многоэтапная система менеджмента качества обеспечивает новым и постоянным клиентам:

Обязательный входной контроль всех поставляемых нами комплектующих и запасных частей.

Текущий контроль сервисного обслуживания и производимых нашими сотрудниками ремонтных работ.

Тщательный пуско-наладочный контроль.

Приемо-сдаточные испытания после технического обслуживания.

Система контроля только под надзором высококвалифицированных специалистов отдела качества.

Дополнительная сфера деятельности

Технологическое оборудование используется не только в пищевой промышленности, такой как выпуск мясомолочных продуктов, слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Холодильное оборудование, управляющая электроника, автоматизация процессов актуальна на ледовых стадионах, в нефтегазовом секторе, рыболовецкой отрасли и иных направлениях. Теперь не нужно заключать несколько договоров на поставку расходников, запчастей, на обслуживание и устранение неполадок. ТОРОС выполнит комплекс работ за оптимальную цену с последующей гарантией и контролем. Всё что нужно — это позвонить. Дополнительная информация представлена на сайте компании.