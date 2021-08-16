Товарная партнерская программа EverAd: особенности и преимущества

Относительно молодым направлением в современном интернет-бизнеса считается партнерский маркетинг. Суть заключается в том, что вебмастер продает товары рекламодателя, получая за это вознаграждения. Уровень дохода в этом случае не ограничен. Он зависит от активности, от интересной подачи материала и привлечения клиентов. Посредником между рекламодателем и вебмастером выступает товарная сеть СРА. Каждый в таком случае получает свою выгоду.

Источник: товарная CPA сеть EverAd

Если вы хотите начать работу в сфере партнерского маркетинга, то особое внимание стоит уделить выбору товарной сети, в частности, перечню представленных офферов. Более сотни офферов предлагает товарная CPA сеть EverAd, которая работает с 2012 года. Это проект доказал на практике свою надежность. Он предлагает все возможности для заработка и профессионального роста в сфере партнерского маркетинга. К ключевым преимуществам этой сети стоит отнести:

предоставление доступа к эксклюзивным офферам — продуктам собственной разработки;

гарантия высокого качества представленных товаров;

проведение конкурсов , розыгрышей призов среди партнеров;

розыгрышей призов среди партнеров; моментальные выплаты в течение нескольких секунд ( на выбор представлено несколько способов вывода денег);

на выбор представлено несколько способов вывода денег); средний апрув составляет более 68%;

быстрый запуск потока , так как лендинги и транзитки адаптированы под культурные особенности;

так как лендинги и транзитки адаптированы под культурные особенности; обеспечение круглосуточной технической поддержки партнеров.

Для удобства вебмастеров также подготовлено мобильное приложение. Регистрация дает доступ в личный кабинет. Скачать и установить данное приложение можно бесплатно через AppStore и Play Market.

Как выбрать нишу?

Товарная сеть Everad это прямой рекламодатель по нутре с большим опытом. Сотрудники следят за тенденциями и изменениями на рынке. Это позволяет предлагать самые интересные аффилиаты по ROI. Именно на них фокусируется основное внимание. Так как сотрудничество ведется напрямую с аффилиатами, то предоставляются более выгодные условия для сотрудничества. Ставки до $42.

Товарная сеть предлагает более 400 собственных офферов для зарабатывания денег в востребованных нишах. Это космецевтика, БАДы, товары для красоты и здоровья, адалт. Есть предложения на рынках не только СНГ, но и Европы, Азии. Выбирайте перспективную нишу, чтобы зарабатывать хорошие деньги в сфере партнерского маркетинга.