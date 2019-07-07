Тренды лета 2019: купальники для худых и полных

Если вы еще не выбрали подходящий наряд для принятия солнечных ванн или прошлогодний надоел, советуем познакомиться с модными тенденциями лета-2019.

Главное, что советуют нам модные дома — купальник должен подходить именно вам. И по цвету, и по типу фигуры. А подходящий тренд на вас найдется.

Стиль 80-х

В этом сезоне в моде неоновые цвета и высокие вырезы, зрительно удлиняющие ноги — сообщает VOGUE. Не обязательно безукоризненно следовать тренду. Можно подобрать костюм в приглушенных тонах или совместить с трендом на черно-белое.

Пряжки да кольца

Этот тренд достаточно несложно внедрить. Любой фасон и цвет, но лишь одно правило — заметные кольца. И не так важно из какого материала — металлические или из пластмассы.

Закрываем подмышки

Есть несколько неплохих вариантов, которые помогут устранить недостатки, сообщает журнал Опры Уинфри. Спорт, питание и правильная одежда. О последнем немного подробнее. На пляже особенно заметны ваши проблемные зоны. Правильный купальный костюм быстро поможет избавиться от всего «нежелательного».

Скрыть все и сразу вряд ли получится. Однако есть шанс позаботиться о некоторых важных местах, например, зоне подмышек. Подобрав правильный верх к купальнику, вы будете чувствовать себя гораздо увереннее.

Родом из 70-х

Самые обычные бикини. Маленькие и однотонные — никаких принтов. Фактически, они никогда не выходят из моды.

Высокая посадка

Все, что преследовало нас в повседневной одежде, перебралось и на пляж. Высокая посадка — отличный повод скрыть некоторые недостатки фигуры. Подобные модели очень любила Мэрилин Монро.

Черно-белое кино

Такие цвета далеко не скучные. Уточненное и в то же время броское сочетание сделает вас заметной и притягательной на любом пляже. К тому же, купальник придаст вам дополнительную фотогеничность.

Однако нужно быть осторожной в подборе принта и делать это исходя из вашего типа фигуры. Помните, что горизонтальная полоска полнит, а вертикальная — вытягивает.