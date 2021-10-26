26 октября 11°C
﻿
Потребитель

Треть барнаульцев покупает смартфоны в кредит

МТС проанализировала продажи смартфонов в Барнауле в третьем квартале 2021 года. У жителей столицы края растет спрос на гаджеты премиального сегмента, за счет чего средняя стоимость купленного девайса выросла в полтора раза и составила 30 000 рублей. Кроме того, треть смартфонов, купленных барнаульцами в этом году, была приобретена в кредит.

iPhone SE, соцсети.
iPhone SE, соцсети.
СС0

По подсчетам аналитиков МТС, в Барнауле доля кредитных смартфонов составляет 36,7%, что является средним значением по Сибири. Среди соседей самый низкий показатель кредитных смартфонов в Новосибирске (31,9%), а самый высокий — в Горно-Алтайске (41,8%). Если говорить о средней цене кредитного смартфона, в Омске она составила 30 500 рублей, «крайние» значения по Сибири также зафиксированы в Новосибирске — 39 000 рублей, и в Горно-Алтайске — 25 000 рублей.

На популярность дорогих смартфонов влияет и блогинг. По данным Big Data МТС, исходящий трафик в Tik Tok (12+), Instagram и YouTube (12+) за первые девять месяцев 2021 года вырос на 60% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года. В России стремительно растет количество блогеров и пользователей, которые активно ведут свои аккаунты, постоянно загружая фото и видео.

Для создания качественного контента нужен смартфон с хорошей камерой, поэтому многие молодые люди покупают iPhone. Это подтверждает и рейтинг самых популярных моделей: самым востребованным смартфоном в Барнауле стал iPhone 11 с памятью 128 ГБ эту же модель чаще всего оформляли в кредит. Также в список самых популярных в регионе гаджетов вошли Samsung Galaxy А02 Xiaomi Redmi 9 и Xiaomi Redmi 9А.

  • Новости телекома
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость